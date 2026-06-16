Financiënminister: ‘IMF-beoordeling positief, maar waakzaamheid geboden’

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft Suriname zeer recent een positieve beoordeling gegeven. Volgens het fonds vertoont de economie van het land stabilisatie ondanks mondiale uitdagingen. Minister Adeline Wijnerman van Financiën en Planning toont zich tevreden hiermee, maar benadrukt dat waakzaamheid geboden blijft vanwege de aanhoudende wereldcrisis en de hoge import-afhankelijkheid. De minister verduidelijkt dat de relatie met het IMF vanaf het aantreden van de regering stabiel is gebleven en de samenwerking wordt voortgezet.

Hoewel de wisselkoers momenteel stabiel is en de inflatie redelijk onder controle, waarschuwt minister Wijnerman voor naderende economische uitdagingen. Zo kunnen de wereldcrisis en lopende gesprekken met vakbonden, de inflatie en de wisselkoers de komende periode opnieuw beïnvloeden c.q. onder druk zetten. “Het is nu nog goed. Maar laten we nog niet juichen en alleen maar hopen dat het beter wordt”, aldus de minister.

De sterke afhankelijkheid van import, met name de brandstofimport, vormt volgens de minister een grote kwetsbaarheid voor de economie. Om burgers te beschermen, heeft de overheid een prijsplafond ingesteld, maar dit leidt wekelijks tot een aanzienlijke derving van inkomsten voor de staat. Dit beperkt de financiële ruimte voor overheidsinvesteringen in de productie- en sociale sectoren.

Volgens minister Wijnerman moet er dringend meer worden gedaan om sectoren zoals de rijstsector en de landbouw te stimuleren, mede gezien de grote potentie die onder andere bleek tijdens de recente Agrobeurs. Zij geeft aan dat de overheid hierin uitsluitend een voorwaardenscheppende en faciliterende rol heeft, aangezien kapitaaltekort het grootste knelpunt vormt voor lokale producenten. Met het oog op de toekomst, pleit de minister nadrukkelijk voor economische diversificatie, waarbij aandacht niet uitsluitend moet gaan naar olie en gas, maar ook naar de ontwikkeling van sectoren zoals toerisme. “We kunnen toch niet zitten wachten op oliegeld. We moeten nu alvast bouwen, zodat je verder kan gaan wanneer olie eens ophoudt”, aldus de minister.