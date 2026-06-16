Oplevering Multifunctioneel Sportcentrum Elmar in Mariënburg

In Mariënburg (Commewijne) is zaterdag de officiële oplevering gevierd van een nieuw multifunctioneel gebouw voor de SVV Elmar. Het project, dat in slechts vijf weken tijd tot stand kwam, wordt door initiatiefnemers gezien als een voorbeeld van gemeenschapszin, vrijwilligerswerk en burgerparticipatie.

De voorzitter van de SVV Elmar en DNA-lid John Kasdjo, heeft in een interview verklaard dat de opening van het traject, heeft geleid tot de realisatie van het centrum. Volgens hem begon het project zonder financiële middelen, maar werd het mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers, donaties en de bereidheid van de gemeenschap, om samen te werken.

“Dit is het resultaat van gemeenschaps-werk. Binnen vijf weken hebben we niet alleen een multifunctionele hal gebouwd, maar ook de toiletten, doucheruimtes, een magazijn en kleedkamers gerealiseerd. Toen het idee werd gepresenteerd, geloof-de bijna niemand dat dit in zo’n korte tijd mogelijk zou zijn”, aldus Kasdjo.

Hij benadrukte dat het project is gebaseerd op het Javaanse principe van gotong royong (onderlinge hulp en samenwerking). Volgens hem is die hulp diep geworteld binnen de gemeenschap en heeft zij een doorslaggevende rol gespeeld bij de totstandkoming van het centrum.

“Wat in het begin onmogelijk leek, werd werkelijk doordat mensen bereid waren samen de schouders eronder te zetten. Dit project toont aan wat burgerparticipatie kan betekenen voor de ontwikkeling van een gemeenschap.”

Kasdjo schat dat met de vrijwillige inzet en de donaties een bedrag van ongeveer USD 140.000 tot USD 150.000 aan bouwkosten werd bespaard.

Het multifunctionele centrum zal worden ingezet voor uiteenlopende activiteiten. Naast sport en recreatie kunnen er trainingen, seminars, empowermentprogramma’s, buurtbijeenkomsten en sociale eve-nementen worden georganiseerd.

Volgens Kasdjo ligt de nadruk echter vooral op de ontwikkeling van jongeren. Zo is recent een internetverbinding aangelegd waarmee meer dan honderd kinderen tegelijk gebruik kunnen maken van de digitale voorzieningen. Ook is een 100-inch televisiescherm aangeschaft voor educatieve doeleinden.

“Mijn streven is om schooluitval en leerachterstanden terug te dringen. We willen kinderen ondersteunen met digitale vaardigheden, huiswerkbegeleiding en service-learning-programma’s, waarbij jongeren elkaar helpen en samen leren.”

Kasdjo die meer dan dertig jaar ervaring heeft in het onderwijs, zei dat hij sterk gelooft in praktische uitvoering boven plannenmakerij. Volgens hem kunnen lokale initiatieven een belangrijke bijdrage leve-ren aan onderwijsontwikkeling en gemeenschapsvorming.

Een ander belangrijk aspect van het project is dat Mariënburg lange tijd niet beschikte over een multifunctionele gemeenschapsruimte. Het nieuwe centrum moet daarom ook dienen als ontmoetingsplaats voor bewoners van Mariënburg, Ellen en omliggende dorpen. “Het gebouw is bestemd voor de totale gemeenschap. Het moet een plek worden waar mensen samenkomen, leren, sporten en elkaar versterken”, aldus Kasdjo.

Ook de directeur van het Directoraat Sportzaken, Enrique Ralim, was aanwezig bij de opening. Hij sprak zijn waardering uit voor het initiatief en feliciteerde zowel de gemeenschap van Mariënburg als de leden van SVV Elmar. “Als inwoner van Commewijne en iemand die hier is opgegroeid, maakt dit mij trots. Ik weet wat de behoeften van deze gemeenschap zijn en wat voor verschil een voorziening als deze kan maken”, zei Ralim.

Volgens hem sluit het project nauw aan bij het beleid van het ministerie om sport- en gemeenschapsvoorzieningen dichter bij de bevolking te brengen.

Ralim zei dat de overheid een faciliterende rol wil vervullen door samen te werken met verenigingen en gemeenschappen. Daarbij wordt gekeken naar ondersteuning met sportmateriaal, jeugdprogramma’s en activiteiten gericht op gezondheid, beweging en educatie.

Hij verwees tevens naar lopende plannen voor de rehabilitatie van zeven kunstgrasvelden in verschillende districten en de ontwikkeling van nieuwe multifunctionele centra in buurten verspreid over het land. “Wij willen jongeren opvangen, huiswerkbegeleiding stimuleren, normen en waarden versterken en mensen aanzetten tot een gezonde levensstijl. Dit project laat zien wat mogelijk is, wanneer een gemeenschap zelf initiatief neemt.” Zowel Kasdjo als Ralim hopen dat het project in Mariënburg als inspiratie zal dienen voor andere gemeenschappen in Suriname. Volgens hen bewijst de snelle realisatie van het centrum dat samenwerking, vrijwilligerswerk en gemeenschapszin nog altijd krachtige instrumenten zijn voor ontwikkeling. “Dit project laat zien dat Surinamers veel kunnen bereiken wanneer zij hun krachten bundelen. Het is een voorbeeld van wat mogelijk wordt, wanneer mensen niet alleen praten over ontwikkeling, maar die ook daadwerkelijk realiseren.”