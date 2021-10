Officiële inzaaiperiode voorjaarsoogst begint per 1 november

Bhikharie: ‘LVV blijft in gebreke zaken integraal aan te pakken’

De officiële inzaaiperiode voor de voorjaarsoogst begint per 1 november 2021. Toch zijn zaken volgens de voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), Radjoe Bhikharie, niet door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), in orde gemaakt. Zo zegt hij, dat belangrijke sluizen die in de kleine regentijd als afvoer van water dienen, nog niet in orde gebracht door het ministerie. Op dit moment is het volgens Bhikharie nog geen probleem, omdat er water nodig is voor de inzaai. ‘’Het probleem zal beginnen, wanneer de oogstperiode aanvangt. We trekken nu aan de bel, omdat we het wateroverlast-probleem als bij het begin van dit jaar, willen voorkomen”, aldus Bhikharie. De BSP-voorzitter zegt dat zaken nu juist in orde gemaakt moeten worden, in plaats van blijven talmen tot het te laat is.

Echter blijft LVV in gebreke integraal aan te pakken.

‘’Het is niet zo, dat de padieboeren alles gratis willen, maar ze hebben hun deel al gedaan. Het is nu LVV dat moet inkomen, om de sluizen in orde te maken en dat had al lang moeten gebeuren, gezien de inzaai over enkele dagen begint.‘’ Bhikharie legt uit, dat de situatie van de padieboeren net een vicieuze cirkel is. Het zijn volgens hem steeds weer dezelfde problemen die zich herhalen. Bhikharie zegt, dat het geen klaagzang is, maar het juist om LVV gaat dat geen aanstalten maakt om de problemen op te lossen.

‘’Het is steeds weer gebleken, dat de minister geen mogelijkheden bekijkt om zaken in orde te maken. Boeren zijn welwillend, maar LVV organiseert niets. De boeren kunnen ook niet alles zelf doen.‘’ De padieboeren schijnen het vertrouwen in de LVV-minister Parmanand Sewdien, al hebben opgegeven. ‘’Deze manier van werken kan niet langer zo, wij moeten de minister niet steeds op zaken of minpunten van de sector wijzen. Bij zijn oriëntatie op het veld, zou hij de knelpunten moeten zien”, aldus Bhikharie. Het is volgens Bhikharie, niet alleen Sewdien die zaken niet in orde maakt voor de sector, echter is dit al jaren zo. ‘’Geen enkel minister heeft ooit getracht dit probleem goed op te lossen.‘’

door Orsilia Dinge