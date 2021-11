NIETS NIEUWS ONDER DE ZON

De publieke versie van het National Risk Assessment, NRA rapport is al enige tijd ter beschikking gesteld van bepaalde voorname personen binnen deze gemeenschap, maar werd om niet duidelijke redenen, angstvallig achtergehouden en zeker niet tijdig aan de media overhandigd . Was de overheid misschien bang, dat bepaalde analyses, conclusies en gevoeligheden binnen deze samenleving, te vroeg naar buiten zouden komen en breedvoerig besproken worden? Wie zal het zeggen? Dat er zaken in de publieke versie van het NRA rapport staan, die ons nadrukkelijk met de daadwerkelijke en voor ons niet onbekende feiten confronteerden, wekten zeker geen verbazing. Het moet voor een ieder duidelijk worden, dat het NRA onderzoek en het daaruit voortgevloeide rapport, waar de regering inmiddels over beschikt, heel serieus door haar moet worden genomen en niet in het minst, binnen de particuliere sector. Het komende jaar zal Suriname aan de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF moeten tonen zich aan de door deze task force gestelde eisen, te kunnen houden. Ons land zal onder meer moeten tonen, zich in te zetten tegen de witwaspraktijken van crimineel verkregen financiële middelen en de elementen die zich daarmede bezighouden en ook moeten voorkomen, dat crimineel verkregen gelden niet worden aangewend voor terroristische doeleinden. Voldoen we dan nog niet goed aan de vereisten van de CFATF, dan kunnen er verstrekkende sancties tegen die land worden ingesteld. Valutaovermakingen van onze lokale banken naar correspondentiebanken in het buitenland, zal dan een groot probleem kunnen opleveren. Maar allereerst zullen we veel ingrijpender moeten gaan optreden tegen de illegaliteit, die is verankerd in de informele sector, die grote delen van de economie stevig in zijn worggreep, heeft en de deviezenvoorraden beheerst. Als in het NRA rapport staat dat de informele sector in 2020 minimaal 54 procent van ons BBP opleverde, dan is het niet moeilijk te begrijpen, dat de economie reeds geruime tijd overgeleverd is aan lieden, wier inkomsten gebaseerd zijn op informele cq misdadige activiteiten en via wiswaspraktijken hun middelen dienstbaar maken aan de economie, die dan wel geen significante groei vertoont, maar toch draaiende gehouden wordt. Je hoeft als mens geen zwaarwichtige wiskundige berekeningen te maken om te begrijpen, waar de vreemde valuta vandaan komt om goed gevulde schappen in de winkels te garanderen en er tienduizenden auto’s in de afgelopen jaren zijn geïmporteerd en rijdende gehouden kunnen worden op onze wegen. Men heeft bewust een structuur opgezet in de afgelopen 40 jaar en wel na 1980, die de misdadigheid moest dienen. En wanneer een bevolking geplaagd wordt door een zware depreciatie van de eigen nationale munt, dan kan het aantal mensen dat door nood bereid wordt gevonden de misdaad te dienen, makkelijk verruimd worden. De infiltratie van belangrijkste pilaren binnen de publieke sector is dan de volgende stap om de informale lieden, lees misdadige elementen, meer greep te doen krijgen op de gehele maatschappij. De belangrijkste stappen die in de afgelopen 40 jaar zijn gezet in het belang van criminele elementen binnen de informele sector, betroffen de infiltratie en totale verzieking van de gewapende machten. En daar is men vooral in de afgelopen tien jaar, goed in geslaagd. De mensen die hun schouders hebben gezet onder het concipieren van het NRA rapport, hebben niets anders gedaan, dan glashelder vermelden wat wij al decennialang weten, maar nu qua tekst en cijfermateriaal wordt aangegeven, hoever we in dit land weggezonken zijn en dat vrijwel de gehele gemeenschap in gijzeling verkeert van een bende, die er decennialang werk van gemaakt heeft, zeer essentiele instituten over te nemen door omkoping, zware corruptie vriendjespolitiek en fraude op alle niveaus. Dat deze tactieken van de informele sector zelfs een dreiging vormen voor de algehele financiele sector, heeft men ook vastgelegd in het NRA rapport. Dat dit allemaal wortel heeft kunnen schieten, komt omdat we in dit land een aanzienlijk aantal exportbedrijven bewust of door mismanagement de grond in hebben geboord en daardoor het gehele land afhankelijk hebben gemaakt van inkomsten, verkregen uit misdadigheid. Het is thans zelfs zo erg dat er een situatie is gaan heersen, waarbij alle sectoren in dit land volgens het NRA rapport enige vorm van illegaliteit kennen. Wat ook duidelijk moet zijn, is dat het NRA rapport ons moet verduidelijken, dat we als land en deel van de Verenigde Naties, niet op deze heilloze ingeslagen weg kunnen blijven voortgaan en dat er veranderingen zullen moeten komen in positieve zin, willen we niet als paria binnen de wereldgemeenschap en in onze eigen regio, worden weggezet. Laten we eens eerlijk tegenover elkaar zijn en bekennen dat we volledig verkeerd bezig zijn, geweest en nog steeds bezig zijn door zwaar te participeren in de grensoverschrijdende misdaad en daaruit grote sommen geld verdienen die wederom worden witgewassen. Het buitenland is ons gezamenlijk aan het klemrijden, dat zien we aan de enorme drugsvangsten in ons land en daarbuiten, waar wij een zeer belangrijke rol in hebben vervuld. Men gaat ons nog verder in het nauw drijven en tot andere gedachten brengen. Als men regeringen op dit halfrond kan bewegen grote drugsbaronnen uit te schakelen, dan moet het glashelder zijn, dat het voor de grote mogendheden menens is zaken aan te pakken en dus ook bij ons. De regering zal op korte termijn de publieke versie van het NRA rapport vrijgeven. Een ieder kan dan zien hoe ernstig de situatie in Suriname is en dat we als land op de rand van de afgrond zijn beland en dat het niet langer zo kan doorgaan. De formele sector zal meer zijn best moeten gaan doen om gezonde groei aan deze economie te bezorgen.

Doen we dat niet, dan zullen we zeker als pariastaat worden gezien en opzij geschoven. De ellende zal dan voor dit land alleen maar groter zijn en Suriname onleefbaar blijken.