Criminaliteitscijfer in eerste halfjaar 2021 gedaald

Het Korps Politie Suriname (KPS) hield vanochtend een persconferentie in zijn hoofdkwartier aan de Duisburglaan. Hierbij informeerden woordvoerders van het KPS de pers over de criminaliteitscijfers van de afgelopen periode en zijn zij ook ingegaan op de recente ontwikkelingen. Volgens de korpschef Roberto Prade, is er in percentages uitgedrukt, een lichte daling in de criminaliteitscijfers van het eerste halfjaar van 2021 te constateren.

Volgens Prade komt dit niet alleen door de verhoogde controle van de politie, maar is deels ook te danken aan de lockdown.

Het is namelijk zo, dat de politie in de avonduren intensiever patrouilleert. Dit reduceert dan de kans op woning inbraken.

‘’We hebben gezien, dat de lockdown de criminaliteit heeft verminderd, we hopen dat het zo blijft. Het is de bedoeling, dat de controle opgevoerd wordt, want ook na de lockdown, mag de criminaliteit niet toenemen”, aldus Prade. Hoewel de korpscheft concludeerde, dat er een lichte daling is, zegt hij dat er bij bepaalde misdrijven, met name levensberovingen (76.66%), wel een stijging te merken is. ‘’Toch zal de politie alles doen om de veiligheid te blijven garanderen.”

Het criminaliteitsrapport van het derde kwartaal is nog niet helemaal geanalyseerd, doch stelt het KPS, dat er een lichte stijging waarneembaar is.

Volgens het KPS voeren inbraken momenteel de boventoon met 44%, gevolgd door gekwalificeerde diefstal met 38%.

‘’Over het algemeen is er wel een daling en dat geeft een geruster gevoel”, aldus Prade.

door Orsilia Dinge