Ramadhin: ‘Kans op covidbesmetting nog zeer reëel aanwezig’

“Wij willen en stimuleren ook, dat mensen zich vrijelijke kunnen bewegen. Uiteraard moeten we rekening houden met de percentages. Bij een lage vaccinatie dekkingsgraad, is de kans op een COVID-19-besmetting, nog zeer reëel aanwezig”, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. We zitten volgens de bewindsman, nu wel in de dalende trend van de vierde golf. Dat kunnen we volgens Ramadhin echter zo behouden als onze vaccinatietempo opgevoerd wordt.

Ramadhin vertelde, dat er een presidentieel besluit is genomen, waarbij een aantal sectoren nog niet open kan. Sectoren zijn volgens Ramadhin, echter ook verantwoordelijk dat de COVID-19-protocollen nageleefd worden. “De regering begrijpt wel dat mensen geen geduld meer hebben, ze willen uitgaan. We willen onze vrijheid. Het is een feit dat de samenleving niet onder dwang en instructies gelegd kan worden”, benadrukte Ramadhin.

Volgens hem, zal de regering een besluit moeten nemen, dat ervoor moet zorgen, dat er geen super spread events ontstaan.

Ramadhin: “Wij willen bijvoorbeeld, dat terrassen open zijn, men indoor kan eten, men toegang heeft tot de sportschool. Alleen moeten we voorkomen dat er daar super spread events gecreëerd worden.” Als mensen op een bepaalde plek bij elkaar zouden willen komen, zal de controle op een vaccinatiebewijs toegepast worden. Mensen zullen volgens Ramadhin, dan met deze toepassing, een beter veiligheidsgevoel kunnen krijgen.

Javier Asin, voorzitter van het Nationaal Coördinatie Team COVID-19, zei dat als we het nog voor december willen redden, wij onze vaccinatietempo moeten opvoeren, omdat die in ons land nog erg traag geschiedt. “We moeten niet vergeten, dat zolang de situatie zich zo blijft voordoen, code zwart voor de ziekenhuizen, het een enorme schadepost voor het bedrijfsleven betekent, voor de zorg, en een ieder die gebruik moet maken van de zorg”, aldus Asin. In het afgelopen etmaal werden 214 personen positief bevonden op het coronavirus. Van de 833 swabs die werden afgenomen, waren 619 negatief. In het afgelopen etmaal zijn 5 personen overleden aan de gevolgen van een covid-besmetting. Tot nog toe zijn er vanaf het begin van de pandemie in medio maart 2020, 1.069 mensen in ons land overleden aan de gevolgen van COVID-19.

De cijfers betreffende thuisisolatie en genezen verklaarde personen op het COVID-19 dashboard zijn niet correct, omdat de gegevens niet volledig zijn. Momenteel liggen er 14 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 70 covid-patiënten opgenomen, waarvan 13 volledig gevaccineerd. Van de 70 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de gezondheidstoestand van 14 onbekend. 22 mensen verkeren in thuisisolatie. 13 personen werden genezen verklaard. Van de totale populatie (601.158) is 8,44% gevaccineerd met minimaal 1 dosis. Tot op dit moment is slechts 32.71 % van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd. Tot op heden zijn er 481,651 prikken gezet.

(Bron: Covid-19.sr, Laatjevaccineren.sr)