NRA rapport: Onvoldoende controle naar herkomst gelden cambio’s en geldverzendkantoren

Meldingen van ongebruikelijke transacties moeten worden gedaan bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Volgens de publieke versie van het National Risk Assessment (NRA)-rapport, heeft de FIU de meeste meldingen ontvangen van de banken, waarna wisselkantoren, geld overmakingskantoren en notarissen volgen. Aan het NRA-rapport hebben zowel de private als de publieke sector meegedaan.

In het rapport is naar voren gekomen, dat vrijwel alle banken een KYC/CDD ( ‘know your costumer/ costumer due dilligence’) onderzoek verrichten bij hun cliënten en waar nodig, ook verscherpte cliënten onderzoek in hun procedure en processen hebben opgenomen. Bij de verzekeringsmaatschappijen hebben drie gemeld, verscherpt cliënten onderzoeken uit te voeren. De banken zijn de voornaamste sub-sector uit de financiële sector, die meldingen van ongebruikelijke transacties doen bij FIU. Het aantal meldingen op basis van de objectieve indicatoren, is relatief meer. Opvallend is de minimale informatie die beschikbaar is van het type transacties. De in Suriname actieve pensioenfondsen die ook vallen onder een van de sub-sectoren, geven aan geen KYC/CDD of verscherpte cliëntenonderzoek uit te voeren. Bij de wisselkantoren valt in het rapport op te merken, dat zij veel data opslaan over verschillende kastransacties die worden uitgevoerd, ondanks het feit dat er veel transacties plaatsvinden. Van de transacties die via de bank verlopen zijn er relatief minder statistieken beschikbaar.

Door twee geld-verzendkantoren is melding gedaan van ongebruikelijke transacties voor Euro en USD bedragen. Ook bij de spaar-en kredietcoöperaties is geconstateerd dat er geen KYC/CDD onderzoeken zijn uitgevoerd of, na een verscherpt onderzoek, eventuele meldingen aan de FIU zijn gedaan. Enkele van de goudhandelaren en opkopers die data hebben aangeleverd en geven aan, geen meldingen te hebben gedaan aan de FIU. Verder heeft het NRA-rapport uitgewezen, dat goudproducenten, casino’s en kansspelbedrijven geen meldingen hebben gedaan van ongebruikelijke transacties bij FIU. “Hoewel makelaars sommige transacties wél als verdacht categoriseren, wordt er geen melding gedaan bij de FIU. Notarissen doen frequent melding aan de FIU inzake ongebruikelijke transacties. Door accountants worden echter geen meldingen gedaan aan de FIU ten aanzien van ongebruikelijke transacties”, aldus het NRA-rapport.

Cambio’s

Bij de geldverzendkantoren en cambio’s kunnen dreigingen een risico spelen, omdat er vrijwel een constante in- en uitstroom van geldmiddelen is. De voornaamste dreiging is het ontvangen van gelden uit illegale activiteiten/handel, welke aan de geldverzendkantoren en cambio’s als tussenmedium worden aangeboden voor overmaking of omwisseling. Er is namelijk onvoldoende onderzoek naar de herkomst van deze gelden. Er is namelijk onvoldoende onderzoek naar de herkomst van gelden. Het effect van deze dreigingen is dat het kan leiden tot reputatieschade, schending van vertrouwen in de organisatie, dreigingen om op een blacklist te komen ( van Suriname of internationaal), betrokkenheid bij illegale handelingen en strafvervolging en uitsluiting van de markt. De sectoren zijn onderhevig aan interne risico’s vanwege de geaardheid van hun bedrijfsvoering, namelijk het onbewust verhandelen van gelden vanuit het crimineel circuit, integriteit van personeel, risico’s van sancties en het slecht imago dat de zaak kan schaden en kan zorgen voor terugtrekking van bonafide cliënten.

Pensioenfondsen

Bij pensioenfondsen kan gesteld worden dat het Algemeen Pensioenfonds (publieke instelling) –die niet onder het toezicht van de Centrale Bank van Suriname valt, een dreiging op hoog risico loopt, omdat dit fonds nog geen compliance programma kent. De mogelijke dreigingen hebben juist een indirect effect op de werknemers van pensioenfondsen. Bij de werknemers pensioenfondsen worden de gelden van de werknemers ingehouden van het salaris. Dus de afkomst van het geld is bekend. Bij de private pensioenfondsen is het risico laag en hebben de dreigingen een indirect effect. Onder andere wordt de herkomst van middelen die via de bank verlopen, gescreend. Er worden zo min mogelijk stortingen per kas ontvangen of uitgekeerd. Een mogelijke minimale dreiging kan zijn dat een lening bij het pensioenfonds gesloten kan worden om drugshandel of een andere illegale activiteit te financieren.

Spaar- en krediet coöperaties

Bij de spaar- en krediet coöperaties zijn de open vormen blootgesteld aan een groter risico, aangezien lidmaatschap openstaat voor een ieder en er vrijelijk kan worden gestort en opgenomen. Bij deze vorm bestaat het risico dat de leden handen spandiensten verrichten voor criminele organisaties of dat ze gefinancierd worden door illegale/criminele organisaties. “Over het algemeen blijkt dat de financiële sector niet voldoende weerbaar is tegen de dreigingen van diverse gronddelicten. De compliance programma’s missen een risico benadering. De FIU en de CBvS zijn nog onvoldoende in staat om goed toezicht te houden, begeleiding en ondersteuning te geven om zodoende de sector weerbaar te maken tegen dreigingen, en daardoor het risico te mitigeren. Het gevolg hiervan is dat de massa van witwasgelden steeds groter wordt en zowel de formele als de informele sector beheerst”, aldus het NRA-rapport.