HUISINRICHTING HOEFDRAAD BETAALD DOOR CENTRALE BANK?

In 2016 werd bekend dat de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, een luxe villa had gekocht voor 650.000 US-dollar. De villa stond op een perceel te Clevia van maar liefst 3.450 vierkante meter, waarvan bijna 700 vierkante meter is bebouwd. Vier slaapkamers, twee badkamers, een keuken met granieten aanrechtblad en aparte wijnkoeler, een riant privéresort met zwembad en zespersoons jacuzzi, een aanpalend gastenverblijf met nog eens twee appartementen en aparte badkamers, een buitenkeuken met bar en grill en als klap op de vuurpijl een volledig ingerichte fitnessruimte. Naar Keerpunt verneemt, is deze luxe woning ingericht met middelen uit het huisvestingsfonds van de Centrale Bank van Suriname, dat governors reeds eerder gebruikten om grote aankopen te doen zoals voertuigen enz. Toen de media dit nieuws bekend maakten, beweerde Hoefdraad dat hij het woonhuis als privépersoon had gekocht en de hypotheek afloste met het pensioen dat hij heeft gespaard door ‘’achttien jaar lang in het buitenland te werken’’. De toenmalige president zou op de hoogte zijn geweest van de aanschaf van de villa. Hoefdraad verdedigde zichzelf door op te merken, dat hij ‘‘nimmer gebruikt heeft gemaakt van het recht een perceel aan te vragen’’ en dat hij steeds “naar eer en geweten’’ heeft gewerkt. Hij deed de zaak af als een privékwestie. Fast forward naar het jaar 2021 en Hoefdraad is thans een voortvluchtige verdachte en staat inmiddels ook op de Interpol opsporingslijst. Dus welke conclusie kunnen we nu trekken ten aanzien van deze meneer die naar “eer en geweten” heeft gewerkt?