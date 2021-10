VES: ‘Afschaffing visumplicht prima, blijf af van de visumgelden’

Suriname op de kaart gezet

Van de President en de Vicepresident, de leiders van de Regering, verlangt de samenleving goed bestuur en inspirerend leiderschap om ons Land te leiden naar groei en ontwikkeling. Dit is beloofd aan de gemeenschap en het Surinaams Volk heeft er ook recht op!

Ode aan de Surinaamse studenten in Nederland

Wanneer de Surinaamse pers lastige vragen aan de Regering stelt, wordt ze vaak met een kluitje in het riet gestuurd en soms gewoon afgesnauwd. Tijdens het optreden van de President in het veelbekeken Nederlandse tv-programma: ‘College Tour’, was dat niet mogelijk. De Surinaamse studenten bevroegen de President kritisch over o.a. het ‘’friends & family” beleid van de Regering. Zelfs de Nederlandse discussieleider drong bij de President aan op een duidelijk antwoord. De in het nauw gedreven President had geen keuze dan te beloven dit vraagstuk bij terugkeer aan te pakken. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES), kijkt met belangstelling uit naar de beloofde correcties. Ook de afstraffing door de Concacaf van de Vicepresident van het helaas wereldwijd verspreide wangedrag, heeft het imago van ons land geschaad. Ook dit mag zich niet herhalen. Onze leiders dienen zich meer dan bewust te zijn dat er op hun uitspraken en handelingen wordt gelet, niet alleen door de Surinaamse, maar ook door de internationale samenleving. Uitspraken, handelingen en gedragingen van autoriteiten hebben invloed op het gedrag van burgers en het vertrouwen van burgers in haar leiders en dat heeft een direct effect op de economie. Zonder vertrouwen geen economisch herstel!

Verantwoording buitenlandse reizen

De afgelopen maanden leek het wel een reisfestijn te zijn van onze autoriteiten. Ook in economisch moeilijke tijden mag er gereisd worden als het ook directe voordelen oplevert. Het volk zal die offers moeten opbrengen voor economisch herstel.

Maar dan dient er wel duidelijk te worden uitgelegd, wat het gaat kosten en wat het gaat opleveren. Een simpele kosten-batenanalyse, waarbij vooraf de kosten worden geschat (sowieso moet er een begroting zijn) en de verwachte resultaten. Het is begrijpelijk dat niet alle reizen een direct economisch voordeel zullen opleveren. Licht dat toe, dan begrijpt men het. Plaats na terugkeer een kort verslag op een website (bijvoorbeeld www.autoriteitenopreis.com). Zo kan de samenleving mede oordelen over het nut en de noodzaak van de reizen. Dit is transparant bestuur, dat vertrouwen wekt bij de burger. Dit is van belang omdat het reizen van Regering en De Nationale Assamblee niet zal ophouden. Na Guyana, Nederland, Mexico en New York, zal de ‘Happy Travel’ niet stoppen: Dubai ….W’e come.

Blijf af van de visumgelden

Vereenvoudiging van de regels ter vergroting van het aantal reizigers naar Suriname is toe te juichen, specifiek het vergemakkelijken voor de personen met Surinaamse wortels. Onbegrijpelijk is het weliswaar dat de visumgelden ook zijn afgeschaft. De Regering treft hiermee wel de Surinaamse samenleving. De Regering zou juist bij de afschaffing van de visumplicht, het betalen van de visumgelden kunnen omzetten in een toeristen- of diasporaheffing, welke eenvoudig bij aankomst of elektronisch kan worden betaald. De Rege-ring kan zelfs een tijdelijke diaspora solidariteitsbijdrage introduceren boven op de diasporaheffing. Dus afschaffing van de visumplicht is prima, maar laat de diaspora haar solidariteit met Suriname ook in harde valuta tonen.

Transparantie van bestuur

De VES juicht het toe dat de minister van Financiën via de pers heeft aangegeven, dat er procedures gevolgd dienen te worden bij het verstrekken van autorisatie voor het verrichten van uitbetalingen door het ministerie van Financiën, ook in geval er een goedkeuring is van de Raad van Ministers. Zorgvuldig omgaan met Staatsmiddelen is vereist! De Minister heeft aangegeven, dat de procedures beschikbaar zijn gesteld aan alle ministers en deze te delen met hun ambtenaren. Helaas gaat die transparantie van bestuur niet zo ver, want de Minister heeft het verzoek van de Redactie van INZICHT om de procedures te delen met de samenleving, niet gehonoreerd.