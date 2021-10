Joly erkentelijk voor ervaringen in Suriname

“Ik ben blij om ambassadeur in Suriname te zijn geweest, omdat ik dit prachtige land heb mogen ontdekken. Van Albina tot Nickerie, van Apura tot Anapaike, van Galibi tot Kwamalasamutu, van Paramaribo tot de Voltzberg, van Palumeu tot Kabalebo, varen op de Marowijne, de Boven-Surinamerivier, de Tapanahoni of de Coppename of de Sipaliwini, om de rotstekeningen te ontdekken aan de grens met Brazilië. Ik heb graag kennis kunnen maken met de diversiteit van de Surinaamse bevolking: Trio’s, Wayana’s, Caraiben, N’djukas, Saramaccaners, Paramaccaners, Boni’s, mensen uit Amerika, Afrika, India, Indonesië, China, Europa, joden, moslims, katholieken, hindoestanen, evangelisten, atheïsten”, aldus de scheidende Franse ambassadeur Antoine Joly, gisteren in het Presidentieel Paleis, nadat hij werd gedecoreerd door president Chandrikapersad Santokhi. Joly is vooral blij om Frankrijk en vooral Frans-Guyana te vertegenwoordigen in een buurland, waarmee we meer delen dan een grens, een bevolking, een gemeenschappelijke geschiedenis, maar ook tussen Frankrijk en Suriname met dezelfde waarden van vrijheid, vrijheid, democratie, rechtsstaat en mensenrechten.

Joly is erkentelijk getuige te zijn van een historisch moment in het bestaan ​​van de Republiek Suriname, met een alternatieve regering. Deelname als internationale waarnemer bij de verkiezingen. Ook is hij ook ongenomen om een klein deel van onze gemeenschappelijke geschiedenis te schrijven, door de grens op de Marowijne en de Lawa te vestigen; en de soevereiniteit van elk eiland van de grensrivier. Een heel bijzondere ervaring voor een ambassadeur om door onderhandelingen te bepalen, 400 kilometer van de Franse grens, en zelfs meer dan 400 kilometer, als ik de zee-grens erbij optel, die ik ook heb helpen ondertekenen. Joly is ook tevreden over de bilaterale samenwerking, door de ratificatie van de overeenkomst voor politiesamenwerking en de ondertekening van de overeenkomst voor wederzijdse rechtshulp; maar ook de raamovereenkomst over samenwerking en vriendschap tussen Frankrijk en Suriname. Verder is de ambassadeur blij om de solidariteit te zien van de Franse-regering met Suriname, voor een zuurstoftank, die bijna elke week uit Frans Guyana komt in de afgelopen 3 maanden. Daarnaast heeft de Franse regering donaties gedaan van gezondheidsmateriaal en zoals gewoonlijk de rol wordt vervuld doch het ziekenhuis van Saint Laurent du Maroni, zelfs voor vaccinatie van Surinaamse bevolkingsgroepen. Bij het vertrek van de ambassadeur Joly, wenst hij de regering succes met het herstelwerk van Suriname. “De politieke, economische en gezondheidscontext is niet gemakkelijk. Daarom wil ik meegeven, dat wij bereid zijn ​om ondersteuning te bieden bij dit herstel. Joly voelt zich vereerd om de Surinaamse hoge onderscheiding Ere Orde van de Palm te ontvangen van president Santokhi. “Het is voor mij een eer deze onderscheiding te mogen ontvangen van Suriname, het land van Anton de Kom, de strijder tegen racisme. Ik ben hier om de decoratie in ontvangst te nemen, met het grootste respect voor alle voorouders; Ik sta hier met Anton, Boni, Baron, Joli Coeur, Tata, Karpata, Toussaint, anny en talloze onzichtbare strijders tegen racisme en slavernij. Ik ben trots op deze decoratie van Suriname en ik zal proberen die waardig te zijn”, aldus Joly.