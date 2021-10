Per kas uitbetaling AKB zorgt voor enorme drukte

Op de dagen waarop de Algemene Kinderbijslag (AKB) uitbetaald wordt, is er een enorme drukte waar te nemen op het kantoor waar de uitbetaling plaatsvindt. Ruchama Aida, coördinator van de afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorziening (AUSV) van het ministerie van Sociale Zaken, zegt in gesprek met Trishul Broadcasting Network, dat de drukte te wijten is aan verschillende zaken, maar hoofdzakelijk doordat de uitbetaling nog steeds per kas plaatsvindt. “De mensen moeten zelf naar het kantoor komen om hun gelden in ontvangst te neme’’, zegt Aida. Volgens Aida is er van tevoren bekendgemaakt dat de burgers volgens bepaalde alfabetische letters op een bepaalde dag op een bepaald tijdstip moeten komen. Echter komen er elke dag andere mensen die geregistreerd staan voor een andere dag, in de hoop dat zij eerder geholpen worden. “Dat creëert drukte. Er wordt ook gevraagd dat de geregistreerden alleen komen, maar vaak zien we dat ze andere mensen meenemen, waardoor het druk wordt. Zolang we bezig zijn met de uitbetaling per kas, gaat er drukte zijn”, benadrukt Aida. Volgens de coördinator is het ministerie bezig met de bankiersvereniging om te kijken naar de mogelijkheid om alles te giraliseren. ‘’Uiteindelijk zal moeten worden overgegaan tot girale betalingen’’, aldus Aida. Ondanks de drukte wordt volgens Aida wel een beroep gedaan op de mensen om in de rij te staan en zich te houden aan de MoHanA-regels. ‘’De richtlijnen worden vanaf de poort aan de mensen gegeven, waarbij BBS’ers en militairen zorgen voor een vlot verloop en voor de veiligheid van de burgers’’, aldus Aida.