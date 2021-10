Regering wil sociaal akkoord met vakbonden

De regering wil na lang overleg, op 25 november een sociaal akkoord tekenen met de vakbonden. President Chandrikapersad Santokhi zei gisteren tijdens de persconferentie, dat hij trots is dat de regering samen met de vakcentrales in tripartiet overleg is waarbij diverse issues besproken worden. Echter, de president gaf aan dat ondanks dat er goed overleg is met de vakbonden waarbij er genoeg ruimte is voor ruim overleg, er toch vakbonden zijn die uiterste vakbondsmiddelen inzetten, soms zelfs terwijl de dialoog nog gaande is of bij zaken waarvoor pressiemiddelen helemaal niet nodig zijn. “De vraag is waarom doe je dat, heb je een nationale agenda of heb je een andere agenda en als je een andere agenda hebt, laten we erover praten. Maar laat het niet zo zijn dat men issues gebruikt voor enge persoonlijke belangen die soms heel onzuiver en oneigenlijk zijn”, stelde Santokhi. De overheid treedt volgens de president in overleg met alle vakbonden om alle problemen op een correcte manier op te lossen, maar het moet ook zo zijn dat bij een vakbondsstrijd, het werkelijk gaat om het behartigen van de belangen van de leden en niet om andere enge politieke belangen. De regering wil op 25 november een sociaal akkoord tekenen. Santokhi is van mening dat de vakbonden niet hoeven te wachten tot 25 november als er zaken zijn waarover er overeenstemming bereikt moet worden. “Het gaat om overheid, bedrijfsleven en vakbonden en de agenda wordt in overleg bepaald en vastgesteld. Je gaat geen geweldig document krijgen, maar issues waarover er consensus moet zijn zoals koopkrachtversterking, werkgelegenheid en zaken over vaccinatie waarover er understanding moet zijn, want de regering wil voor alle werkenden dat zij zich beschermd moeten voelen, dat ze naar het werk komen met de zekerheid dat ze gevaccineerd en beschermd zijn.

Dat zal het beleid zijn de komende tijd met zware controle op vaccinatie en vaccinatieprogramma’s. Met de doelgroepen die niet zover zijn, moeten we blijven communiceren en voorlichten waarom het nodig is. Aan de andere kant is het onze plicht als regering en bedrijven dat het personeel dat bereid is zich te vaccineren kan rekenen op veilige werkplekken”, aldus Santokhi.

door Priscilla Kia