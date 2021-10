Illegale praktijken worden aangepakt

‘Rechtsstaat te allen tijde beschermen’

‘’De veiligheid van onze bevolking heeft de hoogste prioriteit van de regering’’, zei president Chandrikapersad Santokhi, tijdens het uitspreken van de jaarrede op vrijdag 1 oktober. “De rechtsstaat is van ons allemaal en is het fundament van onze democratie. Die rechtsstaat moet te allen tijde beschermd worden. Inspiratie puttend uit het motto: ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’, zullen we als natie de rechtsstaat te allen tijde beschermen. Dit geldt niet alleen voor onze burgers, maar vooral ook voor alle structuren in onze samenleving. Ons politieapparaat is er om te dienen en om te beschermen: ‘To serve and protect!”’, sprak de president.

Rechtsstaat

Volgens de president moet justitie zonder aanzien des persoons recht kunnen spreken. Dat zijn basisvoorwaarden om veiligheid en welbehagen in de samenleving te garanderen. Santokhi zei verder, dat we hiervoor een politieel en justitieel apparaat nodig hebben, dat volledig achter deze doelstellingen staat, goed voorzien is van zowel het noodzakelijk personeel alsook het instrumentarium, om deze zorg te bieden.

“Ons land wordt regelmatig geconfronteerd met illegale drugsvangsten. In samenwerking met buitenlandse instituten, zal in 2022 een systematisch begin worden gemaakt om deze illegale praktijken en de hierbij betrokken personen aan te pakken. Indien wij internationale en nationale investeerders willen aantrekken, dan moeten wij demonstreren, dat wij een rechtsstaat zijn, waar wet en recht geldt”, sprak de president. ‘’Daardoor met inachtneming van de speerpunten van de rechtspraak en het regeerakkoord 2020 – 2025, wordt er gewerkt aan het benoemen van meer rechters, wat leidt tot het versterken en verdere professionalisering van de rechterlijke macht, de rechtspositieregeling van de rechterlijke macht en leden van de bijzondere rechtscolleges en wettelijke raden en het voorzien van een eigen begroting op weg naar de noodzakelijke verzelfstandiging.’’

KPS

“Bij het Openbaar Ministerie zal op termijn ter bespoediging van de aanpak van corruptie, een speciale aanklager worden aangesteld. Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe wetgeving en de aanpassingen van bestaande wetgeving. Het is van belang dat het Korps Politie Suriname, KPS, ter uitvoering van zijn taken niet alleen de wettelijke handvatten ter beschikking heeft, maar dat het korps als constitutionele organisatie voldoende toegerust wordt. Veiligheid behoort tot één van de steunpilaren van de samenleving.” De bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel, cybercrime en drugssmokkel vormen nog steeds een uitdaging voor het KPS. Een andere uitdaging die een bijzondere aanpak vereist, is de covid-pandemie. “Omgaan met burgerlijke ongehoorzaamheid en het simultaan waarborgen van de veiligheid, vereist dan ook een andere aanpak. Voor het KPS, zijn voor het komend jaar de verdieping basispolitiezorg, upgrading inlichtingendiensten, aanpak verkeerscriminaliteit belangrijke speerpunten. De ingezette internationale en regionale samenwerking op justitieel en politieel gebied, zal verder worden voortgezet in het kader van de professionalisering en effectiviteit van de politie”, aldus de president.

KPA en BBS

Verder heeft de president aangehaald, dat het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) in samenwerking met buitenlandse partners, zal werken aan het reorganiseren van het gevangeniswezen en met nationale maatschappelijke organisaties werken, aan de verdere resocialisatie van gedetineerden. Bij het Korps Brandweer Suriname (KBS), zal het beleid met betrekking tot de brandweerzorg meer gericht zijn op het ontwikkelen en implementeren van regelgeving met betrekking tot brandveilig bouwen, en brandveilige gebruiken, community safety, brandveiligheidsinspecties en inventarisatie met betrekking tot risicovolle situaties, en de aanpassing van de regelgeving met betrekking tot de productie, transport en opslag van gevaarlijke stoffen. “Bij de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS), moet op korte termijn een formeel dienstvoorschrift voorhanden zijn, alsook een duidelijke gedragscode voor attitudeverandering zijn ontwikkeld”, zei Santokhi.

FIU

Het Toezicht en Controle-Instituut voor Kansspelen (Gaming Board) zal werken aan capaciteitsversterking, aanpassing van verouderde wet- en regelgeving en het specifiek trainen en opleiden van het personeel. Voor de handhaving zullen er zowel nationale- als internationale samenwerkingsverbanden worden aangegaan.

De Financial Intelligence Unit Suriname (FIU Suriname), levert een bijdrage aan het opsporen en bestrijden van money laundering, en financiering van terrorisme. Het is van belang te investeren in ICT, huisvesting, gekwalificeerd personeel en internationale samenwerking. De aanpak van seksueel-, kinder- en huiselijk geweld krijgt een betere aanpak. De meldpunten kinderbescherming worden aan een grondige evaluatie onderworpen, alsook de overige diensten belast met rechtsbescherming. Aan het decentraliseren van rechtsprekende en rechtsbeschermende instituten wordt gewerkt.

NL

Een stabiele en veilige wereld en een leven in vrijheid is van onschatbare waarde voor elke samenleving. Dat is waaraan het nationaal leger aan bijdraagt. Naast zijn beschermings – en ondersteuningstaak blijkt het leger juist vanwege zijn organisatiekracht, zijn discipline en zijn menselijke, operationele en logistieke capaciteit van bijzondere waarde te zijn ten tijde van calamiteiten, crises en noodsituaties. Daartoe zal het reeds ingezette proces van professionalisering van het leger voortgezet worden. Er zal geïnvesteerd worden in leiderschap en de paraatheid van medewerkers. De interne processen zullen worden beschreven, en informatiesystemen geautomatiseerd. Onderhoud van aanwezige logistiek en nieuwe investeringen in de uitrusting en mobiliteit van het leger worden doelgericht aangepakt Het leger zal zijn aanwezigheid in diverse gebieden, in stad en district verhogen, en bijdragen aan ontwikkelingsprojecten, waarbij de relatie met burgers verbeterd wordt. Ondersteuning op het gebied van het beheersen van de covid-pandemie, de armoedebestrijding en overheidsdiensten blijft een hoge prioriteit in het komend jaar.

Kustwacht

“De Kustwacht zal haar capaciteiten in de komende periode versterken op het gebied van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer, hulpverlening en rampenbestrijding. Daarnaast zal ter handhaving van onze territoriale integriteit en voor een effectieve bestrijding van smokkel, naar en vanuit Suriname, vaartuigen worden aangeschaft, waarmee de patrouilles opgevoerd kunnen worden. De samenwerking met bevriende naties zoals VS, Nederland, India, China en de grenslanden, wordt geïntensiveerd. Er zal samengewerkt worden op het gebied van informatie-uitwisseling, gezamenlijke operaties en trainingen”, benadrukte de president.