‘’Nu breekt mijn klomp’’, zou men in Nederland zeggen, wanneer je er eigenlijk niets meer van snapt en de ratio totaal zoek schijnt te zijn. Wanneer er in het afgelopen etmaal maar liefst 431 nieuwe COVID-19- of Deltavariantbesmettingen geregistreerd zijn en 11 doden te betreuren, zou je kunnen veronderstellen dat men in dit land zeer stringente maatregelen zou doorvoeren en bestaande handhaven, in het streven van een overheid COVID-19 onder controle te krijgen en terug te dringen; maar dan word je geconfronteerd met een bericht in een medium dat meldt, dat er dit jaar tijdens Marrondag geen sprake zal zijn van een total lockdown. En dat allemaal terwijl de covid-situatie een ernstige verslechtering ondergaat en er dagelijks minimaal 5 mensen sterven aan deze vreselijk besmettelijke ziekte. De vicepresident van dit land roept de Marrons op zich te laten vaccineren, terwijl hij dondersgoed weet, dat men onder deze groep Surinamers, nauwelijks gehoor geeft aan de oproepen van de overheid en bepaalde leden van het traditioneel gezag, om zich te laten vaccineren. Het is zelfs zo erg, dat veel van deze Surinamers niet geloven dat COVID-19 bestaat, ofschoon er al zovelen aan deze zeer besmettelijke ziekte zijn bezweken en nog steeds dagelijks besmet geraken, met of zonder fatale gevolgen. En terwijl we precies weten wat er na Paghwadag is gebeurd in dit land en dat de overheid naar aanleiding van dit funeste resultaat besloot, alle feestdagen waaronder 1 mei, 1 juli en de Dag der Inheemsen onder een totale lockdown voorbij te doen gaan, besluit dezelfde regering nu de Dag der Marrons, niet onder lockdown te plaatsen. Hebben we dan niets geleerd, of zijn we ziende blind en wensen we gewoon niet in te zien dat na deze dag, het aantal besmettingen nog veel sneller zal stijgen, terwijl de gezondheidsautoriteiten nu reeds de druk in de ziekeninstellingen niet meer aankunnen en deze instellingen tjokvol zitten en er geen covid-patiënten meer kunnen worden opgenomen? Zonder twijfel wordt thans in de gemeenschap aangenomen, dat de politieke partij ABOP, pressie heeft uitgeoefend op de rest van de coalitie en in het bijzonder de VHP, de lockdown op Marrondag niet te doen gelden. Er zal weer en lekker gefeest worden en de besmettingen zullen aanzienlijk zijn. Dan kan Brunswijk de Marrons wel oproepen zich te laten vaccineren, maar tegelijkertijd gooit hij de poort open voor nog meer besmettingen op een Marrondag, waarbij de total lockdown wordt opgeschort. Andere Surinamers ongeacht hun etnische afkomst, cultuur of religieuze achtergrond, hebben zich zonder protest gehouden aan de totale lockdown van de overheid in het totale belang van de volksgezondheid en het overwinnen van COVID-19, maar nu wordt wel de indruk gewekt, dat de Marrons een bevoorrechte positie binnen deze samenleving innemen en voor hen de lockdown dus niet geldt. Als we zo doorgaan, zullen we COVID-19 niet spoedig onder controle krijgen en zullen er nog veel meer slachtoffers vermeld moeten worden.