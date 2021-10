Ramadhin: ‘Regering wenst veilige omgeving voor verminderd risico’

431 besmettingen en 11 covid-doden in afgelopen etmaal

Op diverse ministeries, in De Nationale Assemblee en op het Kabinet van de President, wordt er reeds een verhoogde controle op de vaccinatie uitgevoerd. “We zijn er echter bewust van, dat er mensen zijn die vanwege bepaalde indicaties, zich niet kunnen laten vaccineren. De keus die iemand maakt om zich niet te laten vaccineren, wordt door ons nog geen verplichting aan verbonden. Wij willen wel veilige werkplekken en omgevingen creëren, waarbij mensen zonder een verminderd risico bij elkaar kunnen komen en hun zaken te kunnen doen”, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Ramadhin vertelde dat we zelf hebben geconstateerd, dat wereldwijd een vaccinatiebewijs als toegangsbewijs op bepaalde lokaliteiten wordt geëist. “Wij hebben als overheid een hele grote verantwoordelijkheid. De regering kijkt dus wel naar de opties en mogelijkheden, om in het kader van de bescherming van de gezondheid van de burger, maatregelen te treffen”, aldus Ramadhin. Hij haalde voorts aan, dat de regering wel tot een besluit zal moeten komen hoe zij het coronavirus verder kan indammen. Echter zal dit in overleg met de belangrijke belanghebbende in het land geschieden.

Ramadhin verduidelijkte, dat we er bewust van moeten zijn, dat veel ontwikkelingslanden nog steeds naar COVID-vaccins smachten. Suriname is volgens de bewindsman, het enige land in de regio, waarbij wij een keuze uit vier merken vaccins hebben. “Wij hebben voldoende vaccins, dus we moeten daar ook goed gebruik van maken, omdat het zonde zal zijn als we vaccins moeten gaan vernietigen”, aldus Ramadhin.

In het afgelopen etmaal werden 431 personen positief bevonden op het coronavirus. Van de 1122 swabs die werden afgenomen, waren 691 negatief. In het afgelopen etmaal zijn 11 personen overleden aan de gevolgen van een covid-besmetting. Tot nog toe zijn er vanaf het begin van de pandemie in medio maart 2020, 919 mensen in ons land overleden aan de gevolgen van COVID-19.

De cijfers betreffende thuisisolatie en genezen verklaarde personen op het COVID-19 dashboard zijn niet correct, omdat de gegevens niet volledig zijn. Momenteel liggen er 22 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 83covid-patiënten opgenomen, waarvan 11 volledig gevaccineerd. Van de 83 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de gezondheidstoestand van 17 onbekend. 42 mensen verkeren in thuisisolatie. 9 personen werden genezen verklaard. Van de totale populatie (601.158) is 9,50% gevaccineerd met minimaal 1 dosis. Tot op dit moment is slechts 29,02% van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd. Tot op heden zijn er 406,022 prikken gezet.

(Bron: Covid-19.sr, Laatjevaccineren.sr)