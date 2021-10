Benoeming Ramlall tot commissaris van politie geen nieuw fenomeen

De benoeming van de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) Shivanand Ramlall tot commissaris van politie, heeft vooral binnen de politieorganisatie veel stof doen opwaaien. President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren op een persconferentie uitgelegd, dat het niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt. Santokhi bracht in herinnering dat de eerste directeur van DNV, kolonel was, waarna anderen zijn benoemd van luitenant-kolonel naar kolonel en van hoofdinspecteur van politie naar commissaris van politie. ‘’De voorgaande benoemingen waren nooit een issue, maar de benoeming van Ramlall wel’’, aldus de president. Santokhi zei dat de benoeming van Ramlall in de regeringstop is besproken en goedgekeurd en dat alle procedures zijn gevolgd. De president zei dat hij vanaf het begin had bekendgemaakt dat allerlei zaken van de veiligheids- en controlediensten vervangen zouden worden op basis van goed overleg, doorlichting en dat dat beleid nog recht overeind staat. Volgens hem is er een commissie geweest die het DNV heeft doorgelicht en de regering heeft geadviseerd welke maatregelen te nemen. ‘’Er zijn profielen ontwikkeld en kandidaten voorgesteld. Zo is men gekomen tot de benoeming van Ramlall’’, verduidelijkte de president. Hoewel de kandidaat reeds benoemd was, werd de regering door juristen erop gewezen dat DNV een disciplinaire organisatie is bestaande uit leden met rangen en standen en dat de directeur ook een stukje uitrusting moet hebben.

“Hij heeft geen salaris van commissaris nodig. Hij krijgt zijn salaris als directeur van DNV, dat is veel hoger en hij krijgt geen dubbel salaris. Hij heeft de rang nodig om zijn gezag te kunnen exerceren”, benadrukte de president. Volgens Santokhi was de status van Ramlall de kwestie geweest, ‘’want als hij burger is gold een andere resolutie en als hij politieman was gold een andere resolutie’’. “Het is voor mij ook niet duidelijk wat hij is, maar volgens de minister van Justitie en Politie is er een brief dat hij vijftien jaar geleden uitgeleend was aan politie, dus hij moet nog steeds politieman zijn, maar er is nergens een ontslagresolutie. We hebben het met de vakbond besproken en gekozen voor de weg van meer zekerheid, de weg van duidelijkheid. Er komt een presidentieel besluit voor de benoeming”, aldus de president.

door Priscilla Kia