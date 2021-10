De Haan moet wederom erfenis vorige SLM-directie oplossen

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) werd onlangs wederom geconfronteerd met schuldeisers die beslag wilden leggen op de tegoeden van het bedrijf. Paul de Haan, CEO van de SLM, zegt in gesprek met De West, dat dit ook weer een erfenis van de vorige directie is, maar dat hij die gelijk zal gaan oplossen men de “lenders”. De Haan zal vandaag al vertrekken om gesprekken te voeren met de partijen. ‘’Aan tafel en face to face, kun je beter onderhandelen en afspraken maken’’, zegt De Haan. ‘’Ik ga het probleem oplossen met de leasemaatschappij en deze schuld is gewoon een erfenis uit het verleden van de vorige directie. Het is mijn taak en mijn verantwoordelijkheid om zaken op een nette en verantwoordelijke wijze op te lossen. Gelukkig hebben we de zaak nu recht kunnen trekken, zodat het beslag werd opgeheven op onze rekening. We gaan nu hard voor de oplossing om met de leasemaatschappij in overleg te treden”, aldus De Haan.

Eigen broek ophouden

Een paar maanden geleden meldden verschillende media, dat de leiding van de SLM een beroep op de regering had gedaan voor het verstrekken van een maandelijkse ondersteuning van USD 2 miljoen, bedoeld om de operationele kosten van het bedrijf voor de periode van een jaar te dekken.

De Haan zei toen in een interview dat de SLM dit bedrag wel degelijk nodig heeft en wel op maandbasis. “Op een bepaald moment is dit gegeven in de media verschenen, alsof wij dat verzoek zouden hebben gedaan aan de regering en dat is niet waar. We hebben tijdens een gesprek met verschillende actoren binnen de regering, alleen gesproken over hoeveel de negatieve cashflow van de SLM bedraagt en dat is ongeveer USD 2 miljoen, en dat werd vertaald alsof wij dat bedrag hebben gevraagd’, aldus De Haan. ‘’Dit verzoek is nooit gedaan en er is ook niets toegezegd, omdat dit niet nodig is, want we gaan onze eigen broek ophouden en we gaan het zelf regelen, met een blik op de toekomst.’’

De vraag die volgens De Haan nooit eerder door iemand is gesteld, is hoe het komt dat wereldwijd bijna elke luchtvaartmaatschappij miljoenen – soms zelfs miljarden – overheidssteun heeft gehad, er toch een heleboel van deze maatschappijen ondanks deze steun zijn omgevallen, de SLM nog steeds bestaat en vliegt zonder overheidssteun. “We doen dus toch iets goed in dit bedrijf, want we vliegen nog steeds, we zijn operationeel, hoewel het niet altijd het beste is geweest, maar we zijn er nog. We verkopen in ieder geval toch nog voldoende tickets om het hoognodige te kunnen betalen. Hoe meer mensen weer zullen vliegen met de SLM, hoe meer tickets we verkopen, en zo doen we het zelf”, zegt De Haan.