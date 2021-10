‘Zoveel olie in blok 58 daarom meerdere putten in verkenningsprogramma’

‘’In de oliebusiness is onzekerheid inherent,’’ zegt Staatsolie-directeur Annand Jagesar, ‘’daarom wedt men op meerdere paarden en in dit geval gaat het om de verschillende oliebronnen.’’ Jagesar zegt dat Suriname momenteel vier vondsten heeft gedaan die potentie hebben voor olie en gas. ‘’Bij deze ontdekkingen zijn Total en Apache bezig met hun verkenningsprogramma, ook wel appraisel-programma genoemd. Deze vier ontdekkingen zijn tot nu toe bij de putten, Maka, Kwaskwasi, Sapakara en Keskesi. Bij het appraisel-programma van Keskesi, had Staatsolie hele hoge verwachtingen die helaas geen bewaarheid zijn geworden, maar we hadden ook een verkenningsput bij de Sapakara-bron geboord en nu gaat men terug men de boormachine naar de Sapakara, om te zien hoe goed die olie uit die put stroomt. Met deze test kan er vastgesteld worden of dit reservoir bij deze bron groot genoeg is om productieplatform te rechtvaardigen. We hadden gewed op Kesikesi en Sapakara en zien dat we terug kunnen vallen op Sapakara en kijken daarom wat er nu daar gaat gebeuren. Sterker nog, terwijl er bij de Sapakara-put een test worden gedaan, is men bezig de exploratieput Bonboni te boren. Direct na de test van Sapakara, die ongeveer nog 30 dagen zal duren, wordt de Krabdagoe-put geboord.”

Verschillende putten

“Total en Apache zijn risico’s aan het verspreiden, omdat ze weten dat het niet altijd raak is. Zo is de business en niet alle putten die geboord worden zijn gelijk een zekerheid. Vandaar dat er verschillende putten worden geboord, zodat er kan worden gekozen uit de beste put en we zijn nog steeds op programma voor 2025”, zegt Jagesar. Hij heeft onlangs gesproken met de vertegenwoordigers van Total en Apache en die hebben hem gezegd, dat er zoveel olie is in blok 58, ‘’maar het is nieuw en als we nog meer putten hadden, dan hadden de boormaatschappijen de ondergrond beter begrepen, maar nu leren we die verkennen en leren ook van de mislukkingen’’.

Resultaten

“Wat bemoedigend is, is dat Total Energie alles al in place heeft om het boorplatform te bouwen, maar het wachten is nu op de resultaten van de Sapakara-Zuid 1 put. We wachten nu op de resultaten van deze put om te bevestigen dat het een goede flow heeft, zodat de olie goed en vlot eruit komt, zodat de grootte van het reservoir wordt aangegeven. Hierna gaat er nog een verkenningsput worden geboord in de Sapakara”, vertelt Jagesar. Er worden volgens hem continu kansen gecreëerd, want de boormachine gaat daarna weer door naar de Krabdagoe-put. “Er wordt nog steeds vanuit gegaan, dat Suriname in 2025 zijn eigen olie gaat produceren, maar in een slecht scenario waarbij Sapakara toch niets zou opleveren, hebben we nog genoeg mogelijkheden bij de andere putten. Momenteel is er veel vertrouwen dat het goed komt met de Sapakara-put en dan kunnen we verder”, aldus Jagesar.

-door Gladys Findlay-