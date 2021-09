Personeel Buitenlandse Zaken wordt gevraagd vaccinatiebewijs te overleggen

Het personeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft in de afgelopen week een schrijven ontvangen, waarin hem erop wordt geattendeerd dat vanwege de enorme toename van de covid-besmettingen op de afdeling, het genoodzaakt is maatregelen te treffen. Een daarvan is dat ingaande 4 oktober, het personeel alleen toegelaten zal worden tot de werkvloer, indien het een vaccinatiebewijs kan overleggen. Voor degenen die zich niet wensen te vaccineren wordt geëist dat zij wekelijks het resultaat van een sneltest overleggen.

Volgens de leiding van het ministerie zorgt de toename van het aantal covid-besmettingen op de werkvloer, voor stremming van het werk. Dit omdat in sommige gevallen, de totale afdeling in thuisisolatie moet worden geplaatst. De leiding geeft verder aan dat deze nieuwe maatregel op geen enkele manier bedoeld is om iemand te kwetsen, maar slechts dient als effectieve aanpak om besmettingen tegen te gaan. Degenen die geen sneltest wensen te overleggen en op grond daarvan niet aan het werk verschijnen, zal onwettig verzuim worden aangerekend, wat ernstige gevolgen met zich kan meebrengen.

BIBIS-minister Albert Ramdin, heeft tegenover Starnieuws verklaard, dat er inderdaad een mededeling de deur uit is gegaan, inzake het overleggen van een vaccinatiebewijs of het doen van een sneltest. Volgens hem komt hij totaal niet aan de keus van mensen zich wel of niet te laten vaccineren, maar heeft hij wél het recht, acties te ondernemen, indien het werk in gedrang komt. “Ik kom niet aan ieders individueel recht op een keuze, maar dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Beseft men wel hoe ernstig de situatie is”, aldus de bewindsman.