Geen total lockdown meer

“Voor alle duidelijkheid: er komt geen lockdown meer. De ontwikkelingen in de wereld met betrekking tot de aanpak van het vraagstuk COVID-19, is vaccineren en de maatregelen om dit te stimuleren, bevorderen. Niemand zal u kunnen stoppen om te feesten, plezier te hebben of om samen te komen, u doet het toch, maar als u niet gevaccineerd bent en ook nog medische onderliggende aandoeningen heeft en covid-19 krijgt, is de kans heel erg groot dat u de toekomst niet mee zult maken”, aldus assembleelid Patricia Etnel op haar sociale media pagina.

Etnel schreef het bericht naar aanleiding van een voicenote, die massaal wordt verspreid via WhatsApp over een eventuele ‘total lockdown’, die aanstaande donderdag zal worden afgekondigd door de regering. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, zei onlangs dat de regering ernaar streeft om een vaccinatiegraad van 70 procent te behalen. Dit percentage moet volgens Ramadhin eerst behaald worden, voordat er meer vrijheid gegeven kan worden voor feesten en recreatie. ‘’Momenteel hebben we landelijk nog een te lage vaccinatiegraad om verdere versoepelingen toe te staan, dat zou onverantwoordelijk zijn’’, aldus de minister. In Nederland moeten personen die een horecagelegenheid, bioscoop etc., willen bezoeken, met ingang van maandag, een coronapas tonen bij binnenkomst. Dit concept zou volgens de minister, ook hier kunnen worden toegepast. “Ook al ben je volledig gevaccineerd, moet je bij de ingang een negatieve antigeentest overleggen, anders krijg je geen toegang.

Wat we hebben gezien, is dat gevaccineerden losbandiger zijn gaan leven en daar zien we ineens grote groepen die besmet zijn”, aldus Ramadhin.

Coronabeleid

Ons land bevindt zich momenteel midden in de vierde golf die nu al meer levens heeft geëist dan de voorgaande. De afgelopen dagen ligt het percentage positief geteste personen steeds ruim boven de 40 procent en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet dat liggen onder de 10 procent, zodat de verspreiding van het COVID-19-virus beheersbaar kan blijven. Volgens Ramadhin heeft het Outbreak Management Team (OMT) meermalen benadrukt, dat de handhaving en het beboeten van lockdown overtreders zou worden verscherpt, maar ondanks die waarschuwingen, heeft het er veel van dat burgers nonchalant zijn geworden met betrekking tot de maatregelen. Ramadhin heeft tijdens zijn bezoek aan Nederland, kunnen zien welk beleid er gevoerd wordt met betrekking tot COVID-19. Hij heeft hierover ook gesprekken kunnen voeren met zijn Nederlandse collega, Hugo de Jonge. Naar verluidt, is het beleid dat wordt geadviseerd door het ministerie van Volksgezondheid, in lijn met wat er nu wordt geïmplementeerd in Nederland. Een van de voorbeelden betreft het ‘coronatoegangsbewijs’, dat wij ook zouden kunnen toepassen, zodat de veiligheid binnen openbare plekken wordt gewaarborgd. In Nederland is vanaf 25 september in de horeca, cultuur en evenementenbranche, een coronatoegangsbewijs (coronapas) verplicht gesteld. Het is een digitaal of papieren certificaat, waarmee je vanaf 25 september toegang krijgt tot een evenement, discotheek, restaurant of bioscoop in Nederland. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om naar het buitenland te reizen. Door middel van een QR-code die je via de Corona-Check-app kunt opvragen, is het mogelijk een negatieve test, vaccinatie- of herstelbewijs te tonen. Volgens de Nederlandse regering is dit de beste manier om verantwoord afscheid te kunnen nemen van de coronamaatregelen. Wie een horecazaak of evenement wil bezoeken, kan via de app laten zien te beschikken over een van de volgende bewijzen: vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag of een herstelbewijs. Dit laatste geeft aan dat de persoon ooit corona gehad heeft. Dankzij de coronapas wordt de kans op grootschalige verspreiding van het virus aanzienlijk kleiner geacht en hoeft de 1,5-meterregel niet meer gehandhaafd te worden.