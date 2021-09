Surinaamse projectblunders hebben financiële gevolgen voor MardiCorp

Een gebrek aan toezicht door de Raad van Bestuur van het bedrijf MardiCorp van het Maleisische Agricultural Research and Development Institute (MardiCorp) op het Suriname Reverse Linkage Project, heeft geleid tot inkomstenderving en er wordt gedreigd juridische stappen te ondernemen door zijn schuldeisers, aldus de auditeur-generaal (AG) in een verslag 2019 serie 2. Het project, getekend op 20 maart 2016, moest technische expertise opleveren en wel op drie gebieden, namelijk het identificeren en kweken van geschikte padierassen; versterking van de bodemvruchtbaarheid; en het ontwikkelen van een geïntegreerd waterbeheersysteem. Uit een controle van het voortgangsverslag van het project tot maart 2019 – het einde van de contractperiode – bleek echter dat slechts acht van de 18 geplande activiteiten, waren voltooid. Volgens het contract zou MardiCorp een betaling van USD 5,79 miljoen (RM24,24 miljoen) hebben ontvangen van de regering van Suriname.

Controle

Uit een controle van de overzichtsrekening voor het Suriname Reverse Linkage Project, zoals opgesteld door de Finance and Procurement Division van MardiCorp, is gebleken dat het bedrijf facturen had ingediend voor een bedrag van USD 2,79 miljoen op basis van de reikwijdte van de uitvoering van het project. Per december 2020 waren er in totaal 1,48 miljoen dollar (53 procent) claims ontvangen, terwijl de resterende 1,31 miljoen dollar (47 procent) nog open stonden.

Uit de controle is ook gebleken dat de uitstaande vorderingen van 1,31 miljoen dollar van de Surinaamse overheid de financiële positie van MardiCorp, negatief hadden beïnvloed. “De notulen van de 80e bestuursvergadering nr. 1/2020 laten zien, dat de verwachte cashflow op 24 januari 2020 een tekort vertoonde van RM1,45 miljoen. De vergadering werd voorgehouden, dat MardiCorp de schuld niet in de nabije toekomst zal kunnen vereffenen, tenzij een vordering van USD 1,31 miljoen van het Suriname Reverse Linkage Project, wordt ontvangen.

Risico

“Over het algemeen is de financiële positie van MardiCorp voor 2019 stabiel. Betalingsachterstanden van Suriname ten bedrage van USD 1,31 miljoen hadden echter wel invloed op de financiële positie van MardiCorp in termen van een daling van het liquiditeitsniveau. Dit zorgde er ook voor, dat MardiCorp werd blootgesteld aan het risico van juridische stappen door schuldeisers”, aldus het rapport.

Uit de controle is ook gebleken dat het gebrek aan toezicht door de raad van bestuur van MardiCorp ertoe heeft geleid dat het project werd overgedragen aan haar dochteronderneming, Mardi Consultancy & Services Sdn Bhd, zoals vermeld in een brief van 14 mei 2018 aan de voormalige CEO van MardiCorp zonder hun medeweten, aangezien de bestuurders de zaak niet hebben besproken tijdens de vergaderingen van 2018 en 2019. In een antwoord op de audit van dit jaar zei MardiCorp dat de voorzitter van Mardi Consultancy & Services Sdn Bhd, die tevens projectdirecteur was, autonoom had gehandeld en via het ministerie van Landbouw overheidsingrijpen had gezocht, om zo zijn geld te verkrijgen. “Tekortkomingen in de monitoring door de raad van bestuur hebben geleid tot niet-naleving van contracten, waardoor de doelstellingen van het Suriname Reverse Linkage Project, niet zijn gehaald. Dit bood ook de mogelijkheid voor dochterondernemingen om autonoom te handelen”,zegt het A-G-rapport.

ISDB, Mardi Holding en LVV

Op 20 maart 2016 meldde Starnieuws, dat de Islamic Development Bank (ISDB), Mardi Holding en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) samen een business-sessie hadden gehouden voor ondernemers. De delegatie van technische deskundigen en ondernemers uit Maleisië waren geïnteresseerd om te investeren via een joint-venture met Surinaamse bedrijven in onder andere de agrarische sector.

Ruim vijftig ondernemers uit de de sectoren rijst, pluimvee, kassenteelt en vleesverwerkers, hebben toen deelgenomen aan de sessie.

Door deze presentatie kon de private sector kennis nemen van de mogelijkheden die Mardi Holding te bieden heeft. Anas Nasarudin, de group CEO van Mardi Holding vertelde toen, dat in verschillende landen zoals: Syrië, Nigeria, Uganda, Zimbabwe en nu in Suriname, activiteiten ontplooid worden. Hij zag dit als een nieuw avontuur. Het project was gepland voor drie jaren. Nasaru-din was ervan overtuigd, dat de potentie aanwezig is, op het gebied van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De toenmalige minister van LVV, Soeresh Algoe was aanwezig tijdens deze sessie en ook enkele leden van de vaste commissie van het ministerie van LVV in De Nationale Assemblee, woonden deze sessie bij. Amzad Abdoel, voorzitter van de vaste commissie, was ook onderdeel hiervan en zei dat het een belangrijk proces is om op deze manier samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. Volgens Abdoel konden vooral de jonge ondernemers deze mogelijkheden niet voorbij laten gaan, maar goed te bekijken hoe de investering van ISDB tot stand zou komen. “De technische ondersteuning van zulke grote bedrijven, die hun kennis en vaardigheden ter beschikking stellen, dienen te worden aangegrepen”, aldus Abdoel in 2016.

