DSB-klanten kunnen maximaal USD 5.000 cash per maand opnemen

Met ingang van maandag 27 september, heeft de Surinaamsche Bank (DSB) haar opnamelimiet van US-dollars bij de kas aangepast. Cliënten kunnen per maand maximaal USD 5.000 per persoon opnemen. Volgens DSB kan de cliënt ervoor kiezen het bedrag in één keer op te nemen, of in meerdere keren tot een maximumbedrag van USD 5.000. De kosten bij een contante opname bedragen 2,5 procent van het op te nemen bedrag. DSB moedigt interbancaire overmakingen (lokale overboekingen) sterk aan. “Overboekingen via internet banking of via de Mobile Banking app zijn kosteloos, veilig en snel”, aldus DSB in haar interne communicatiemail.

Vanwege het cashvoorraadprobleem in SRD’s en US-dollars dat sinds vorig jaar speelt, waren de lokale banken genoodzaakt om de opnamelimieten bij de Automatic Teller Machines (ATM’s) en van contanten in de bank, wederom aan te passen. De banken hebben in de afgelopen maanden nauw samengewerkt met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en alle andere stakeholders, om tot een structurele oplossing te komen voor dit aanhoudende probleem. De schaarste aan chartale SRD’s en USD’s heeft in de afgelopen periode geen verdere consequenties voor het giraal betalingsverkeer gehad. Er waren namelijk geen beperkingen op girale overmakingen.