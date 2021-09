Toekomst Bigi Boy bij UFC wankel

De UFC-vechter Jairzinho Rozenstruik ‘Bigi Boy’, verloor afgelopen zaterdag zijn derde partij sinds de komst van Curtis Blaydes. Met dit verlies zakte de droom voor een titelgevecht verder weg. Bigi Boy heeft nog een contract lopen bij de UFC van vijf gevechten, echter geeft UFC nu al aan, niet te weten in welke richting de toekomst gaat. Het is dus afwachten of het contract verleng wordt. Na het verlies tegen Blaydes was de teleurstelling duidelijk af te lezen van het gezicht van Bigi Boy, die hoofdschuddend naar de grond bleef kijken. Tijdens een eerder in de week gehouden persconferentie, zou Bigi Boy hebben gezegd dat het gevecht een ‘‘must win’’ is, gezien hij wenst te gaan voor de titel. Voor de wedstrijd bevond Bigi Boy zich op de zesde plek binnen UFC, terwijl Blaydes op de vierde stond. Na de wedstrijd zou Bigi Boi verder zijn gezakt, maar het is nog niet bekend op welke positie hij nu staat. Tijdens de weight in zou het publiek zich hebben gestoord aan de arrogante houding van Bigi Boy, die zou hebben geweigerd Blaydes de hand te schudden. Volgens Bigi Boy zou dit te maken hebben gehad met eerdere uitspraken van Blaydes, dat hij niet van dit niveau zou zijn. Blaydes won de wedstrijd, maar hield er wel een opgezwollen oog aan over, veroorzaakt door een kniestoot van Bigi Boy. Blaydes wist het gevecht te winnen vanwege zijn take downs, waaruit Bigi Boy niet wist te komen.