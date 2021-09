Vaccinatieplicht voor betreden openbare- en particuliere gebouwen in Guyana

De Guyanese overheid heeft voor de periode van 4 september tot 30 september de maatregelen inzake het betreden van openbare plekken verscherpt in verband met COVID-19. De Guyanese Banken Associatie heeft in dit kader besloten, nieuwe maatregelen af te kondigen, die zullen gelden voor de financiële instituten. De banken zullen van een ieder, die de gebouwen wenst te betreden, een vaccinatiebewijs vragen. Daarnaast moeten de bestaande sanitaire regels als mond- en neuskap op en handen ontsmetten, ook in acht genomen moeten worden. De Guyanese autoriteiten verduidelijken hierbij dat het gaat om zowel openbare als particuliere gebouwen, inclusief alle onderwijsinstellingen. Het gaat hierbij om onder andere privéziekenhuizen, banken, winkels, privéscholen en gebedshuizen.

Voor niet-gevaccineerde mensen die naar de bank willen, is er wel een optie opengelaten. Ze moeten eerst een afspraak maken met de desbetreffende bank. Daarnaast moeten ze een negatieve PCR-test kunnen overleggen, niet ouder dan zeven dagen voor de afspraak. Voorheen was de vaccinatievereiste, alleen voor degenen die toegang wilden tot ministeries of een overheidsinstantie De leden van de Guyanese Banken Associatie zullen de cliënten verder informeren over de nieuwe maatregelen. Bij de associatie zijn alle banken en financiële instellingen aangesloten, waaronder de bekende banken als Republic Bank, Scotia Bank, Citizen Bank, Demerara Bank enz. De nieuwe richtlijnen gelden echter niet voor kinderen.