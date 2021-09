OBS: ‘We willen, maar kunnen niet meer tanken’

“Het is niet dat we niet willen. We kunnen het ons gewoon niet meer permitteren om uit eigen zak te tanken. Het geld van een kaart is zo weinig, dat we niet eens daaruit kunnen voorschieten”, zegt de ondervoorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), Iwan Woon, tegenover de krant. De buschauffeurs die de routes onderhouden van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB), staken al twee weken, omdat zij niet uitbetaald zijn voor geleverde diensten. “Het gaat om de achterstallige betaling van juli en augustus en gelden die we moeten ontvangen voor het vervoeren van verplegend personeel. NVB kan geen exacte datum geven wanneer de gelden zullen worden overgemaakt”, zegt Woon. Volgens hem is het ‘’geen stijl vanuit de overheid’’. Woon zegt, dat de buschauffeurs hadden gehoopt dat de regering tenminste binnen een bepaalde , de gelden over zou maken. “Zolang wij onze gelden niet hebben ontvangen, kunnen wij niet rijden”, aldus de ondervoorzitter. Niet alle buschauffeurs ondersteunen de actie. Zij geven aan dat de ondervoorzitter eerder nooit zo snel een staking heeft uitgeroepen, bovendien is volgens hen een deel van de gelden al overgemaakt. De chauffeurs zijn van mening dat de samenleving niet verstoken mag zijn van betaalbaar openbaar vervoer. Op grond hiervan onderhoudt een deel van de chauffeurs normaal hun route. Volgens Woon gaat het slechts om een kleine groep die een andere agenda heeft. De groep heeft aldus Woon, geen invloed op de actie, omdat het merendeel van de bussen in de garage is.