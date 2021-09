WEER EEN ‘TRALALA’ VERHAAL

Op maandag 30 augustus jl. moest de gewezen president, die tevens ook de hoofdverdachte is in het 8 Decemberstrafproces, Desiré Bouterse, persoonlijk aanwezig zijn bij de Krijgsraad voor de uitspraak in deze strafzaak. Noch Bouterse noch zijn raadsman Irvin Kanhai, waren persoonlijk aanwezig in de rechtszaal. Naar verluidt was Bouterse ziek, vandaar dat hij niet persoonlijk aanwezigheid kon zijn voor de uitspraak. Hij werd afgelopen maandag, na zijn aangetekend verzet alsnog veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op vijftien vooraanstaande personen uit de Surinaamse gemeenschap op 8 december 1982. Het was vervolgens muisstil vanwege de ex-couppleger, maar nog geen 24 uur later werd door hem een persconferentie gehouden, waarbij hij deed alsof er totaal niets aan de hand was en zei dat de uitspraak van de Krijgsraad, op niets sloeg. Hij gebruikte zijn persmoment om groots uit te halen naar de huidige regering en haar verwijten te maken omtrent de economische crisis, die door zijn regering is gecreëerd. Talking about de pot en de ketel. Bouterse heeft de euvele moed kunnen opbrengen door te stellen, dat zijn regering onterecht de schuld krijgt van de situatie in het land. Hij voerde aan dat hij elk jaar tijdens zijn jaarrede, rekenschap van het beleid heeft gegeven aan de samenleving. Volgens hem was de economische situatie onder zijn regering niet rooskleurig, maar mensen hadden het niet zo verschrikkelijk moeilijk zoals nu het geval is. Een liter zonnebloemolie kostte toen geen SRD 40 of SRD 50. Keerpunt wenst te benadrukken, dat de economie tijdens de regering Bouterse- Adhin kunstmatig in stand werd gehouden door de tientallen leningen die waren afgesloten door de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Een ieder weet, dat wanneer je leent en geen inkomsten hebt om het geleende geld terug te betalen, je uiteindelijk in grote problemen zal raken. Wat had Bouterse gedacht, dat er zou gebeuren na al die leningen van Hoefdraad, die gepaard gingen met extreem hoge rentes? Dacht hij dat de schuldeisers niet hun geld terug zouden willen? Waarom denkt hij dat we nu genoodzaakt zijn, met het IMF in zee te gaan? Waarom denkt hij, dat de tarieven van stroom, water en brandstof zo enorm zijn gestegen? Alles werd kunstmatig in stand gehouden en abnormaal gesubsidieerd door de overheid en nu kan dat gewoon niet meer. We speelden mooi weer op de zak van een ander. De pot is leeg en het heeft veel van een bodemloze put, maar dat komt ook, omdat er instituten financieel zijn uitgehold om dit land draaiende te houden. De huidige crisis is gewoon het gevolg van tien jaar wanbeleid, roof van onze monetaire reserves en de destijds bestaande goudvoorraden. Wie een andere mening heeft en denkt te moeten ventileren, begrijpt totaal niet hoe een economie op een gezonde manier moet functioneren. Dus Bouterse mag zijn tralala verhaal vertellen aan zijn aanhang, maar wat als een paal boven water staat, is dat zijn regering te veel consumptieve uitgaven heeft gedaan en te weinig heeft geïnvesteerd in productie in het belang van toekomstperspectieven. Nu pas beseffen velen na tien jaar ruïneus beleid, dat mensen het hoofd niet boven water kunnen houden en is dat natuurlijk mosterd na de maaltijd, want alle paarse vriendjes hebben zich wel op schandalige wijze verrijkt over de ruggen van het volk van Suriname.