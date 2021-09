GEEN VOORDEEL VOOR SURINAME MET KOMST HAÏTIANEN

De wekelijkse instroom van Haïtianen door middel van chartervluchten naar ons land, werd een paar maanden geleden stopgezet, omdat de Franse regering aan de bel trok over het mensensmokkel en mensenhandel aspect, dat werd gekoppeld aan de stroom Haïtianen richting Frans-Guyana. De Franse ambassadeur, Antoine Joly, liet onlangs in een gesprek met de redactie van deze krant weten, dat er vanwege het Franse departement aan Frans-Guyana inderdaad is gemeld dat asielzoekers of mogelijk Haïtiaanse ‘toeristen’, meerdere keren hebben geprobeerd de gemeenschappelijke grens tussen Suriname en Frans-Guyana over te steken. Volgens de controledienst in Frans-Guyana, kwamen bijvoorbeeld op 8 april Haïtianen opdagen met vervalste PCR-tests: alle gepresenteerde tests waren op hetzelfde moment door dezelfde arts verstrekt en hadden dezelfde documenten. Al deze Haïtianen waren op 29 maart per vliegtuig in Suriname gearriveerd. Ze werden vervolgens naar een hotel gebracht voor hun quarantaineperiode, maar bleven daar slechts één nacht, omdat de quarantainefaciliteit niet voldoende werd bewaakt. “Het is maar een voorbeeld, maar ik heb meer rapporten over dit onderwerp van de Frans-Guyanese autoriteiten”, aldus Joly in april van dit jaar. De ambassadeur liet toen ook duidelijk weten, dat de Franse regering zich grote zorgen maakt over de komst van het grote aantal Haïtianen, mede gezien de rampzalige gezondheidssituatie in Haïti, waar alle covid-varianten circuleren. Na alle geuite bezorgdheden van Joly en de media, liet onze regering weten, dat zij de vluchten had stopgezet en dat zij de zaak verder zou onderzoeken. Het besluit van de regering viel niet in goede aarde bij de autohandelaar S., die volgens onze informatie, verantwoordelijk was voor de komst van de grote groepen Haïtianen die de afgelopen periode ons land waren binnengestroomd. De autohandelaar ging zelfs zover, dat hij de pers uitnodigde om zijn misnoegen hierover te uiten en over de afspraken die hij reeds zou hebben gemaakt met de regering Santokhi. Er speelden namelijk grote belangen bij de illegale stroom van Haïtianen. Deze zakenman zorgde voor een vliegtuig, waarbij de kist totaal leeg richting Haïti vloog en vervolgens propvol terugvloog naar Suriname. Deze Haïtianen moesten deze handelaar minimaal USD 1500 per persoon betalen voor een stoel op zo een chartervlucht. Keerpunt kreeg onlangs een voorstel onder ogen met betrekking tot het hervatten van de vluchten naar Haïti, waarmee wij het totaal oneens over zijn. Volgens het voorstel van de regering, zou dit besluit gebaseerd zijn op humanitaire overwegingen. Echter zijn wij van mening, dat je de Haïtianen ook kunt helpen met basisgoederen en drinkwater, zoals de Franse regering dat momenteel doet. Een van de vereisten in het document zou zijn, dat Haïtianen die naar ons land willen afreizen, volledig gevaccineerd moeten zijn. Maar hoe is dat mogelijk, als in Haïti de vaccinatiegraad rond de 0,02 procent ligt? Keerpunt ziet absoluut geen voordeel voor ons land om Haïtianen hierheen te halen, gezien wij als natie momenteel meer dan genoeg verpaupering en armoede meemaken. Wij adviseren de regering daarom, zich realistisch op te stellen en duidelijk de feiten op een rij te zetten. Ze zal dan tot de slotconclusie komen, dat de eventuele komst van deze mensen voor ons land absoluut geen voordelen met zich meebrengt. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, zal zijn been stijf moeten blijven houden met betrekking tot het verlenen van toestemming om de vluchten naar Haïti te hervatten. Want tot nu toe hebben de media het rapport met eventuele aanbevelingen van de presidentiële commissie, die onderzoek zou doen naar de stroom Haïtianen, niet gezien.