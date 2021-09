We zijn zo langzamerhand grandioos de kluts kwijt aan het raken over het antwoord op de vraag, wie nu wel formeel of informeel bezig is in dit land. Ook rijst steeds weer de vraag, wie nu als bonafide kan worden aangemerkt of totaal weggezet als malafide. Waar wél gelijk antwoord op kan worden gegeven, is wie in de afgelopen decennia stervensrijk zijn geworden, zonder dat het duidelijk is, waar de zichtbare rijkdom op gestoeld is en hoe bepaalde figuren dit zo snel hebben kunnen realiseren. Ook hebben we allemaal wel het vermoeden waar dat allemaal aan ten grondslag heeft gelegen en nog steeds ligt. Als zeer jammer kan worden aangemerkt, dat we hier nog steeds geen Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, FIOD, hebben zoals die in Nederland wél bestaat. Wij van Keerpunt, denken dat de malafide belangen van de informelen door infiltratie in de publieke sector zoveel invloed en macht hebben weten te verwerven, dat een dergelijke fiscale opsporingsunit er de komende tijd ook niet zal komen, want dan storten bepaalde criminele imperia als kaartenhuizen in elkaar en kan de sponsoring van verkiezingskassen, een schielijke dood tegemoet zien. Ook is het voor ons nog steeds een raadsel, waarom er niet zeer voortvarend wordt gewerkt aan het uitvaardigen van de bijbehorende uitvoeringsbesluiten van de Anticorruptiewet. Tijdens de regeringen Bouterse I en II werd de Anticorruptiewet zeker niet goed benut, omdat de corruptieluizen van de NDP, snel tegen de lamp zouden kunnen lopen, en vrijwel de hele top van de partij uiteindelijk in het gevang zou kunnen belanden. We hebben toch gezien wat voor grote moeite er door deze partij werd gedaan in DNA, om Hoefdraad zo lang mogelijk uit handen van de justitie te houden. Maar criminaliteit in al haar verschillende vormen neemt toe in dit land en het zeer verontrustende daarbij is, dat de zware criminelen uit de informele sector die zich grotendeels bezighouden met de grensoverschrijdende criminaliteit, in alle instanties binnen deze maatschappij, zowel in de publieke als particuliere sector, zich acceptabel trachten te maken. Het meest verontrustende is, dat het deze groep misdadigers al is gelukt, binnen alle gewapende machten van staat binnen te dringen en niet zelden door zware omkoperij. Als een nog niet bedorven onderdeel van de politie uitrukt na een melding van een illegale drugslanding in het binnenland, vangt het meestal bot, omdat er vanuit dezelfde opsporingsorganisatie een tip uitgaat naar de ter plekke aanwezige drugscriminelen. Men vindt dan maar al te vaak een uitgebrand toestel. Bemanning en drugs zijn dan reeds lang vertrokken. Afgelopen woensdag werd er wederom een grote partij drugs (400 kilo cocaïne) aangetroffen in een busje aan de Smaragdstraat te Paramaribo-Noord. Maar liefst 14 zakken vol cocaïne lagen gewoon in een micro-busje in de garage van een woning in de voormelde straat. Uit het politieonderzoek is reeds gebleken, dat het spul vanuit Moengo naar de stad is gereden en zonder enige controle voorbij de politiepost te Stolkertsijver, heeft kunnen komen. Rara hoe kan dat? Gewoon, omdat de transporteurs geen onbekenden van de ter plekke dienstdoende politieambtenaren zijn. Een van hen zou naar verluidt, zelfs commissaris van politie zijn en de andere een lijfwacht van de vicepresident. Over de infiltratie van de misdaad binnen het overheidsapparaat gesproken. Hoe men de euvele moed heeft kunnen opbrengen gewoon vanuit het oosten naar de hoofdstad met zo een grote partij drugs te kunnen rijden, geeft aan, dat deze lui zich onschendbaar achtten en ervan uitgingen, dat hun invloed binnen het overheidsapparaat zo groot is, dat niemand ze nog wat kan maken. Men is zo overmoedig geraakt dat er sowieso vanuit wordt gegaan, dat de minder invloedrijken worden opgespoord, voorgeleid, vervolgd en indien de strafbare feiten bewezen, voor korte of langere tijd achter de tralies verdwijnen, maar de opdrachtgevers en grote pionnen in dit misdadige spel voor langere tijd buiten schot blijven. Een ander groot probleem waarmede Suriname thans zit, is dat druggerelateerde figuren zich thans in de politieke banken hebben weten te nestelen en ook nog hun criminele genoten een hand boven het hoofd houden en hun belangen trachten te behartigen en beschermen. Er wordt dan niet met zoveel woorden over gesproken, laat staan toegegeven, dat er geld door bepaalde malafiden is aangeboden en geaccepteerd door verschillende politieke partijen bij de gehouden algemene verkiezingen van mei 2020 en dat deze ‘nouveau riche’ figuren, tegenprestaties verwachten en nu ook trammelant maken als de tegenprestatie uitblijft of niet snel genoeg wordt gerealiseerd. We mogen ons geen illusies maken, de criminelen zijn in opmars in veel geledingen van de maatschappij en hebben al veel te veel ingang gevonden en dreigen nu het gehele land in hun moordende greep te krijgen. Met hun vele geld, omkoperij, provocatie, intimidatie en zelfs bedreigingen, wil men eenieder naar de hand zetten. Geen enkele regering mag zich dat niet doen welgevallen en dient alles in het werk te stellen om de rechtsstaat te beschermen en hem niet te doen wankelen. Er zullen nog veel meer pogingen worden ondernomen om de invloed van de informelen binnen het staatsapparaat te vergroten, echter is het de taak van de formelen en bonafiden, zulks te allen tijde te verhinderen. We spreken dan ook de hoop uit dat de eerlijken en integeren binnen het staatsapparaat dat inzien en zich ook weerbaar blijven opstellen.