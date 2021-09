‘Staatsolie is geen sponsor van de regering’

“Het berust tot niet op waarheid, dat Staatsolie een sponsor van de regering is. Staatsolie is een bedrijf en draagt net als alle andere ondernemingen belastingen af en betaalt dividend. Dat zijn geen giften, maar verplichtingen jegens de overheids”, aldus de directeur van Staatsolie, Annand Jagesar, gisteren in een televisie interview.

Volgens hem doet Staatsolie het goed en kan zij op grond daarvan, bepaalde overheidsprojecten financieren, echter komen deze de gemeenschap ten goede.

“We hebben ongeveer 150 miljoen SRD gestopt in een landbouwproject in Saramacca. We weten hoe belangrijk onderzoek is bij landbouw en welke voordelen het kan hebben voor de gemeenschap, vandaar dat wij hebben besloten dit project te financieren”, aldus Jagesar. De directeur zei dat naast de productie van het bedrijf zelf, Staatsolie ook aandelen heeft in bedrijven als Iamgold en New mont. “Deze twee bedrijven doen het ook goed, dus ook daar verdienen wij aan. Het zijn dus goede investeringen om het zo te noemen”, aldus Jagessar. Volgens hem is er ook een eind gemaakt aan het ethanol project dat op Para was gestart. “Het was de bedoeling dat men uit suikerriet brandstof zou maken. Op gegeven moment kwam op de internationale markt een discussie los waarbij men vond dat suikerriet voeding is, en men het niet voor ethanol moest gebruiken. De prijzen voor ethanol daalden, dus besloten we ook te stoppen. Dat project komt dus niet meer”, aldus Jagessar.

Hij ging ook in op de kwestie van de eventuele verkoop van een “olieput”. “Ik kan de VP snappen, wanneer hij zegt, dat hij het land uit de put wil helpen. Maar om nu een put zo te verkopen, zal ons zeer onvoldoende cq minimaal opleveren. En dan komen we aan het eind als verliezers uit de bus”, aldus Jagessar.