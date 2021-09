Regen in grote droge tijd:

Orkaanseizoen en klimaatverandering spelen grote rol

Suriname kent vier seizoenen: twee regentijden en twee droge tijden. Volgens de kalender, zitten we nu in de grote droge tijd die loopt van half augustus tot begin december. Normaal gesproken is er dan nauwelijks sprake van neerslag, maar nu valt er al enkele weken bijna elke dag regen, die soms gepaard gaat met windstoten en onweer. Rajkoemar Nanda, waarnemend hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname, zei gisteren in gesprek met Trishul Broadcasting Network, dat ons land klimatologisch al in de grote droge tijd zit, maar dat als gevolg van de weersomstandigheden, er weersystemen ontstaan die ervoor zorgen dat we relatief meer neerslag krijgen. Hij noemde als voorbeeld de langstrekkende tropische golven. “We zitten nu in het orkaanseizoen en op regelmatige basis trekken tropische golfstromen vanuit het westen van Zuid-Afrika richting het westen. Als ze in de buurt van ons land komen, krijgen we meer neerslag”, stelde Nanda. Hij legde uit dat het klimaat een gemiddelde is van het weer berekend over een reeks van jaren. Het gemiddelde is een periode van dertig jaar of langer. “Niet elk jaar komen de verschijnselen op dezelfde dag voor. Het verschilt van jaar tot jaar en de invloeden van klimaatverandering spelen ook een rol. Binnen een korte periode kunnen heel wat bijeffecten komen, dus als we het dertig jarig gemiddelde nemen, begint of eindigt de grote regentijd niet elk jaar op hetzelfde moment. We zien nu verschillen van twee weken, dus het is niet vreemd dat we dit meemaken”, zei Nanda. Op dit moment is er al een orkaan ten noordoosten van Frans-Guyana waarvan we ook enkele effecten zullen voelen in Suriname. De Meteorologische Dienst Suriname hoopt wel dat de effecten miniem blijven. Nanda legde uit dat vanuit het oog van de orkaan, spiraalbanden zich boven ons landen kunnen bevinden. “Dan mogen we heel harde neerslag en onweer verwachten.” Over de temperatuur zei Nanda, dat er niet extreem hoge temperaturen zijn gemeten de afgelopen jaren. De temperaturen liggen meestal beneden de 35 graden. “De temperatuur kan wel oplopen van plaats tot plaats, bijvoorbeeld boven Paramaribo waar er veel gebouwen zijn en er weinig wind waait. Ook op geasfalteerde wegen kan de temperatuur oplopen tot 37 graden. Als we kijken naar het weer, verwachten we op korte termijn wel een droge tijd. Dat is midden september tot eind november. Daarna is er een voorspelling van een extra droge tijd die tot januari volgend jaar kan duren”, aldus Nanda.