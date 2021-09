BRAVO KPS, GA ZO DOOR!

Leden van de Stootgroep KPS, bestaande uit politieambtenaren bijgestaan door leden van het Nationaal Leger (NL) en de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS), hebben in het weekend van vrijdag 27 augustus tot en met de vroege ochtend van maandag 30 augustus, in totaal 64 lockdown overtreders op verschillende locaties in Paramaribo beboet. Ook personen die zich op locaties als Waka Pasi, Fort Zeelandia en de Waterkant bevonden, werden verwijderd. Daarnaast zijn er muziekinstallaties in beslag genomen. 28 personen die zonder rijbewijs reden, waarbij hun voertuigen niet verzekerd en/ of gekeurd waren, werd per snelrecht, proces-verbaal aangezegd. Keerpunt vindt deze ontwikkelingen een applaus waard en is voorts van mening, dat het KPS het goede werk moet voortzetten. Naar verluidt, worden lockdown overtreders sinds afgelopen weekend, niet meer door de politie overgebracht naar een locatie om de nacht door te brengen. De politie heeft haar aanpak van deze overtreders gewijzigd. Personen die door de politie worden aangehouden tijdens de lockdown, krijgen nu alleen een boete opgelegd. Dit heeft waarnemend korpschef Henry Seedorf afgelopen dinsdag bevestigd tijdens de regeringspersconferentie. Op deze zelfde persconferentie heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid aangegeven, dat er geen nieuwe maatregelen afgekondigd worden en dat de reeds bestaande covid-maatregelen de komende drie weken worden gehandhaafd. Ons land is nu beland in de vierde covid-golf, waarbij er 12 nieuwe gevallen van de Deltavariant, zijn bijgekomen. Tot vorige week waren er 4 personen met deze besmettelijke variant. Deze resultaten zijn afgelopen maandag vanuit Nederland bevestigd. Dit is ook duidelijk te zien aan de versnelde stijging in de afgelopen periode van het aantal covid-positieven. In de periode 1-30 augustus werden er 324 mensen die besmet zijn met COVID-19, opgenomen in ziekenhuizen. Slechts 9 personen waren volledig gevaccineerd tegen COVID-19, terwijl 316 personen niet volledig gevaccineerd waren. Dit betekent dat van de personen die door een covid-besmetting opgenomen worden in een ziekenhuis, ongeveer 97 procent niet of niet volledig is gevaccineerd. Het ministerie van Volksgezondheid maakte sinds midden augustus deze cijfers bekend, om de samenleving ervan bewust te maken, dat wie zich laat vaccineren tegen COVID-19, een ziekenhuisopname kan voorkomen. Het ministerie hoopt dat personen die zich nog niet hebben laten vaccineren of hiertoe niet bereid zijn, het belang van vaccinatie in zullen zien en toch nog de prikjes zullen accepteren.