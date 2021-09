Suriname gekwalificeerd als zeer hoog risicogebied voor Nederland

Geen ‘variantlanden’ meer

Vanaf vandaag geldt er een aantal belangrijke wijzigingen in Nederland voor reizigers die vanuit het buitenland naar Nederland (terug)reizen. Diverse landen zijn aangewezen als hoogrisicogebied of als zeerhoogrisicogebied. Zo zijn er geen ‘variantlanden’ (zeerhoogrisicogebieden met een zorgwekkende virusvariant) meer in Nederland. Voor zestien landen in Zuid- en Midden-Amerika en Zuid-Afrika golden de afgelopen tijd extra maatregelen. Deze landen vallen nu onder de hoogrisicogebieden of zeerhoogrisicogebieden. Het gaat hierbij om Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Paraguay, Peru en Uruguay (aangewezen als hoogrisicogebied); en Brazilië, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Suriname, Venezuela en Zuid-Afrika (aangewezen als zeerhoogrisicogebied). Ook de Verenigde Staten, Israël, Kosovo, Montenegro en Noord-Macedonië zijn aangewezen als zeerhoogrisicogebied.

Reizigers die volledig gevaccineerd zijn, of onder een andere uitzondering van het EU-inreisverbod vallen, mogen vanaf 4 september vanuit deze landen de EU inreizen. Ook verdwijnt de dubbele testplicht. Wel moeten deze reizigers zich houden aan de overige maatregelen: Voor de landen die zijn aangewezen als hoogrisicogebied zijn, gelden een coronabewijs (een testbewijs, herstelbewijs of vaccinatiebewijs) en de gezondheidsverklaring.

Voor de landen die zijn aangewezen als zeerhoogrisicogebied zijn de maatregelen een verplicht testbewijs (geen herstelbewijs of vaccinatiebewijs), quarantaineplicht en de gezondheidsverklaring.

Wijzigingen landen binnen de EU

Binnen de Europese Unie (EU) worden Duitsland en Hongarije aangewezen als hoogrisicogebieden. Dit betekent dat reizigers uit deze gebieden een coronabewijs moeten kunnen tonen wanneer ze naar Nederland reizen. Een coronabewijs is een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve test. Vanaf 6 september gaat de verplichting van het coronabewijs in.

Wijzigingen landen buiten de EU

Het EU-inreisverbod geldt dan weer. Reizigers uit deze gebieden kunnen Nederland alleen inreizen als ze volledig gevaccineerd zijn of onder een andere uitzondering van het EU-inreisverbod vallen. Ook moeten zij zich vanaf 4 september houden aan de verplichte quarantaine van 10 dagen. Pas vanaf 6 september geldt voor hen dat ze alleen naar Nederland mogen reizen als ze ook een bewijs van een negatieve test kunnen tonen (en niet met een herstel- of vaccinatiebewijs als vervanging van het testbewijs).

Libanon wordt per 4 september aangewezen als hoogrisicogebied. Ook daar geldt het EU-inreisverbod weer. Alleen reizigers die volledig gevaccineerd zijn of onder een andere uitzondering vallen kunnen Nederland inreizen. Daarvoor hebben ze wel een coronabewijs nodig”, aldus een melding van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.