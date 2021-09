BOVEN EN ONDER

Wat was dat nu opeens: een ex-president die een persconferentie belegt en vervolgens houdt, en op een diepgaande wijze ingaat op zijn informatie, verkregen uit de onderwereld. Een grote hoeveelheid wapens behorende tot het Nationaal Leger die in zijn woning lagen opgeslagen, zijn ontvreemd door zijn overleden kleinzoon Walther en aan figuren uit de onderwereld verkocht. Zoals bekend, zijn AK 47 geweren, zwaardere mitrailleurs, granaatwerpers inclusief munitie, pistolen met bijbehorende munitie en handgranaten uit zijn uitmuntend beveiligde woning zomaar gestolen door Walther, die onlangs de hand aan zichzelf sloeg. Hoe het ook zij, de wapens zijn nog steeds spoorloos en de politie, bijgestaan door de militaire politie, is in opdracht van het Openbaar Ministerie nog steeds op zoek naar het wapentuig afkomstig uit het wapendepot van het Nationaal Leger en vermoedelijk ook van het Directoraat Nationale Veiligheid. Het vreemde in deze affaire is dat niemand met een woord rept over dit illegale wapenbezit van de burger Bouterse die na zijn aftreden in juli vorig jaar, het wapentuig niet meer onder zich mocht houden. En dus momenteel als overtreder van de in ons land vigerende Vuurwapenwet als verdachte moest worden aangemerkt. Maar ach, er heerst nu eenmaal klassenjustitie in ons land en dat zien we overduidelijk in het 8 Decembermoorden-strafproces. Maar om terug te komen op de zogeheten wapendiefstal uit de woning van Bouterse, verklaarde de laatstgenoemde, dat hij over informatie uit de onderwereld beschikt dat de wapens daar nog steeds liggen en dat onderwereldfiguren ze terug willen geven, mits ze straffeloos blijven. Het is volkomen een raadsel waarom Bouterse nu ineens met een onderwereldverhaal op de proppen komt. Wat dacht hij met dit verhaal te bereiken? Denkt hij nou werkelijk dat men niet het verband zal willen leggen dat hij ook deel uitmaakt van de onderwereld als hij als een soort spreekbuis voor dit schuim wenst op te treden? Wij denken dat Bouterse eventjes de aandacht van het 8 Decemberstrafproces wenste af te leiden. In ieder geval zijn er veel vraagtekens gerezen over het plotseling verbreken van zijn stilzwijgen sinds de tragische dood van zijn kleinzoon Walther. Wat Bouterse ook wenste te onthullen, was dat volgens zijn informatie, de wapens bij een bepaalde groep binnen de samenleving zijn. Ook stelde hij te weten, wat daarvan de bedoeling is. Eenieder kan hiermede analyseren dat de oud-president tracht splijtzwammen teweeg te brengen tussen de bepaalde etnische groepen in het land. Het is Keerpunt zeker opgevallen dat al geruime tijd bepaalde lieden proberen met hun vuilspuiterij, de twee grootste etnische groepen in Suriname tegen elkaar op te hitsen. Bouterse als ex-vader van de natie, dient te beseffen, dat hij een dergelijke heilloze weg niet moet bewandelen, omdat daar groot gevaar in schuilt en ook zijn eventuele ondergang in politiek en misschien zelfs fysiek opzicht, zou kunnen inluiden. Zoals wij al eerder schreven, moet hij deze zeer gevaarlijke snaar niet bespelen. Suriname heeft al genoeg geweld meegemaakt sinds hij in februari 1980 met nog 15 ander onderofficieren en aangezet door de Nederlandse kolonel Hans Valk, een militaire staatsgreep pleegde en velen daarna het leven hebben verloren door zinloos geweld.

Bouterse is thans een bejaarde man van 75 en moet gaan beseffen, dat ook aan macht en een politieke carrière een eind komt en dat zoals Henck Arron vaker zei, vasthouden aan politieke hartstocht, de politieke dood zal betekenen. Voor alles is er een komen en gaan en dat geldt natuurlijk ook voor de ex-dictator en het is dan ook zaak, dat hij dat goed gaat beseffen. Het lijkt ons dan heel verstandig dat hij de kwestie van de wapendiefstal overlaat aan het Openbaar Ministerie en zich niet inlaat met een ingezet justitieel onderzoek. Wie in strijd met de wet heeft gehandeld, moet voor de consequenties instaan.