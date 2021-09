ONBEVREESD EN OPENLIJK

Het heeft er veel van dat we momenteel overspoeld worden met grote partijen cocaïne en dat smokkelaars daarbij steeds onbevreesder en openlijker te werk gaan, omdat ze vermoedelijk ervan uitgaan, dat ze onaantastbaar zijn en als eenmaal een lading wordt onderschept, slechts de figuranten worden aangehouden en vervolgd. Gisteren was het ook weer raak en werd in een garage van een woning aan de Smaragdstraat (Paramaribo –Noord), een bestelbus door de politie onderschept, waar gewoon 14 zakken gevuld met goed verpakte pakjes cocaïne lagen met een totaal gewicht van 400 kilo. Een vrouw die op dat moment in de woning was, werd door de politie aangehouden. De eigenaar van de woning was op dat moment niet aanwezig. Ook is inmiddels door een medium gemeld, dat de aangehouden vrouw de Dominicaanse nationaliteit bezit. Een ander medium meldde voorts, dat een lijfwacht van de vicepresident en een oud-inspecteur bij deze zaak als verdachte kunnen worden aangemerkt. Uit kringen binnen de opsporing wordt vernomen, dat de drugs zeer vermoedelijk uit de omgeving van Moengo naar de stad zijn vervoerd, en het duivelse goedje uit het vliegtuig afkomstig is dat onlangs deels uitgebrand werd aangetroffen op een illegale landingsbaan nabij Adjoemakondre. Uit andere kringen wordt vernomen, dat het niet gaat om een inspecteur van politie, maar om een commissaris uit het Korps Politie Suriname, KPS, die in april 2015 kort voor de algemene verkiezingen, werd bevorderd. Dat men op zo een openlijke en onbevreesde wijze de cocaïne heeft vervoerd, geeft aan, hoe ernstig het probleem is dat Suriname nu heeft en dat dit vraagstuk steeds ernstiger vormen begint aan te nemen. Steeds weer worden slechts enkele figuren die tot de lagere echelons binnen deze vorm van grensoverschrijdende misdaad horen ingerekend, en gaan na veroordeling uiteindelijk de gevangenis in, maar hun opdrachtgevers en broodheren blijven in negen van de tien gevallen straffeloos en gaan rustig door met hun misdadig handelen. Het zeer verontrustende is nu, dat de lieden die zich bezighouden met de grensoverschrijdende criminaliteit, steeds meer en dieper invloed krijgen binnen de publieke sector en zelfs in staat zijn, hoogwaardigheidsbekleders te chanteren. Ook valt op, dat er bij de opsporing lieden zitten die voortdurend, en natuurlijk tegen een bepaalde vergoeding, hand- en spandiensten verlenen aan deze criminelen. De malafiden zetten ook werkelijk alle zeilen bij om de bonafiden te overvleugelen en dat wordt veelal bewerkstelligd door de inzet van het door misdaad verkregen grote geld. En als dat geen resultaat oplevert, kan chantage, intimidatie en bedreiging, velen over de streep trekken. Ook doen deze criminelen, die veelal niet onbekend zijn binnen deze samenleving, er alles aan om bij de fatsoenlijken in dit land appreciatie en of acceptatie te realiseren. In een dergelijke situatie bevindt Suriname zich thans. Een ander aspect dat zeker niet uit het oog verloren mag worden, is de infiltratie van de zware misdaadfiguren binnen de Surinaamse politiek en zowel op het coalitionele als oppositionele vlak. We zijn hierdoor al goed op weg een echte Latijns-Amerikaanse natie te worden, waarbij infiltratie van het overheidsapparaat door criminelen, steeds meer en vaker ingang doet vinden. Waar we te allen tijde rekening mee dienen te houden, is dat het buitenland ons scherp in de gaten houdt en ons steeds meer als pariastaat gaat beschouwen. Dit kan resulteren in verschillende vormen van tegenwerking en indien dat gebeurt, zullen de problemen voor dit land niet te overzien zijn.