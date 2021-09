Cuba gaat kinderen vanaf 2 jaar inenten met eigen covid-vaccin

Cuba zal deze week beginnen met het vaccineren van adolescenten tegen COVID-19 en jongere kinderen vanaf half september als onderdeel van een streven om tegen december meer dan 90 procent van de bevolking te immuniseren, dit werd gisteren bevestigd door Cubaanse staatsmedia. Alle kinderen van 2 t/m 18 jaar zullen vanaf 3 september ten minste twee doses van het in Cuba ontwikkelde Soberana-2-vaccin krijgen, zo meldt de officiële digitale nieuwszender Cubadebate.

Ileana Morales Suarez, ambtenaar van het ministerie van volksgezondheid, zei dat de campagne zou lijken op jaarlijkse vaccinaties tegen verschillende kinderziektes, die plaatsvinden in duizenden lokale huisartspraktijken en klinieken. Uit proeven met het vaccin bij minderjarigen, bleek dat het vaccin veilig was en dat het een sterker immuunrespons opwekte dan bij volwassenen, volgens het staatsbedrijf Finlay Institute. Het besluit werd aangekondigd tijdens een wekelijkse bijeenkomst van leiders en wetenschappers om de pandemie het hoofd te bieden op het door communisten gerunde Caribische eiland, dat momenteel vecht tegen een door een Deltavariant aangedreven golf. Deze golf heeft de gezondheidszorg onder druk gezet en de jongere bevolking is veel harder getroffen dan bij eerdere varianten van het virus.

De afgelopen week telde Cuba gemiddeld tussen 6.500 en 7.000 gevallen per dag en 70 tot 80 doden, aanzienlijk minder dan een paar weken geleden, maar nog steeds een van de hoogste percentages ter wereld in termen van gevallen per 100.000 inwoners. Vaccinatie van de volwassen bevolking, voornamelijk met behulp van een andere lokaal ontwikkelde injectie, Abdala, zal worden opgevoerd met als doel ervoor te zorgen dat alle in aanmerking komende volwassenen ten minste tegen het einde van de maand met de drievoudige injectie zijn begonnen.

Cubanen zijn wanhopig om hun kinderen weer naar school te krijgen na maanden van thuisonderwijs, een vooruitzicht dat in september opnieuw werd uitgesteld. Het land kampt met tekorten aan alles, van voedsel en medicijnen tot onderdelen en inputs voor energiecentrales en landbouw, als gevolg van de sluiting van de toeristenindustrie, strenge Amerikaanse sancties en zijn eigen inefficiënties. Cuba wil de ziekte voor november, wanneer het toeristenseizoen aanbreekt, een halt toeroepen. Beide Cubaanse vaccins, met een gerapporteerde werkzaamheid van meer dan 90 procent, zijn goedgekeurd door lokale regelgevers voor gebruik in noodgevallen, hoewel de gegevens nog niet zijn gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften.

In de hoofdstad Havana, waar meer dan 60 procent van de 2,2 miljoen inwoners volledig zijn ingeënt, liggen de gevallen en sterfgevallen per 100.000 inwoners ver onder het nationale gemiddelde, volgens overheidsstatistieken. Momenteel heeft ongeveer 50 procent van de 11,3 miljoen inwoners van Cuba ten minste één dosis vaccin gekregen, meer dan 3,5 miljoen zijn volledig gevaccineerd.

(Bron: Reuters)