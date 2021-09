400 kilo cocaïne onderschept, mogelijk beveiliger VP en commissaris van politie betrokken

Rechercheurs van de Narcotica Brigade hebben bij een inval op woensdag 1 september op een woonadres te Paramaribo-Noord, een grote partij cocaïne van niet minder dan 400 kilo onderschept. De drugs werden in een busje aangetroffen en in beslag genomen. Op het woonadres is een 31-jarige vrouw met de Dominicaanse nationaliteit aangetroffen. Hangende het onderzoek is zij aangehouden en in verzekering gesteld. Het is niet uitgesloten, dat er nog meer aanhoudingen verricht zullen worden. Naar de redactie verneemt, is een beveiliger van de vicepresident en een commissaris van politie, vermoedelijk betrokken bij deze zaak. De cocaïne met een straatwaarde van rond de 15 miljoen euro, was verpakt in witte zakken. Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Naderhand werd medegedeeld, dat de drugs vermoedelijk afkomstig zijn uit Moengo en in verband wordt gebracht met een uitgebrand vliegtuig, dat de afgelopen maand aangetroffen werd nabij Adjoemakondre. In het toestel werd er toen geen cocaïne aangetroffen. Ook de inzittenden van het toestel werden niet aangetroffen.