Jeugdigen bereid zich te vaccineren tegen COVID-19

Vaccinatiebereidheid laag bij binnenlandbewoners

Meer dan 1395 personen hebben zich afgelopen weekend laten vaccineren met het Pfizer-vaccin. Zaterdag is was er een proefdag en werden 208 personen gevaccineerd, waarvan 90 procent bestond uit kinderen tussen 12-18 jaar. Zondag was de officiële start op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en zijn er 1.187 personen ingeënt met Pfizer. De jeugdigen die zondag onder begeleiding van een ouder, zich hebben laten vaccineren met Pfizer, zeiden dat zij bereid zijn zich te laten vaccineren, omdat zij vertrouwen hebben in de wetenschap. Een groepje studenten dat binnenkort voor studie vertrekt naar het buitenland, had al hun eerste prik aan de Franse kant gehaald en haalde zondag hun tweede prik bij het KKF.

De ouders van de kinderen gaven aan, dat zij al volledig zijn gevaccineerd en genoeg informatie hebben verzameld over de vaccinaties, waardoor zij met een gerust hart hun kinderen laten vaccineren.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zegt zeer verheugd te zijn met de grote opkomst van het afgelopen weekend. ‘’Hoe meer mensen bereid zijn, hoe sneller de regering wat versoepelingen kan inlassen’’, zegt de minister. Momenteel ligt het reproductiegetal (R) rond de 1.54, hetgeen erg hoog is en betekent, dat 100 besmette personen 154 anderen besmetten.

Volgens de minister kan de deltavariant voor meer besmettingen gaan zorgen, daarom blijft hij erop aandringen dat de handhaving belangrijk is en dat boetes wederom opgelegd moeten worden bij wanneer de regels worden overtreden. In die tussentijd worden ziekenhuizen en isolatieplekken in gereedheid gebracht. Verder heeft de minister in zijn verslag aan het parlement aangegeven, dat cases bij de Medische Zending servicegebieden in de week 20-26 aug 21 een positivity rate: 35/55= 63% hebben. Dit percentage is afkomstig uit de gebieden: Boven-Suriname, Brokopondo, Pikin Saron en Oost-Suriname. De vaccinatiebereidheid is in deze gebieden volgens de minister, heel laag. In de districten Paramaribo, Wanica, Nickerie, Commewijne, Para en Saramacca neemt het aantal gevaccineerden dagelijks gestaag toe. Dit staat in groot contrast met de districten Coronie, Sipaliwini, Marowijne en Brokopondo, waar de vaccinatiebereidheid tot nog toe heel laag is.