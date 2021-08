Etnel: ‘Wetgeving onduidelijk bij verkoop eigendomsterrein aan derden’

NPS-parlementariër Patricia Etnel, stelt dat grond de belangrijkste inkomstenbron voor een land is. Als de regering van mening is, dat zij bijvoorbeeld land wil geven aan mensen in eigendom, dan moet dat volgens Etnel, absoluut geen probleem zijn. ‘’Het geven van grond in eigendom, kan en moet wel kunnen’’, zegt Etnel. Zij heeft echter geconstateerd, dat de voorgestelde wetgeving niet aantoont hoe mensen beschermd zullen worden tegen mensen die grond in eigendom hebben en hem vervolgens duurder verkopen aan derden. “Als we naar de gepresenteerde wetgeving kijken, dan is het niet duidelijk hoe mensen beschermd zullen worden tegen de hoge prijzen”, aldus Etnel.

Zij zegt, dat wanneer we naar de wet kijken, het bekend is dat de leden van de commissie aanbevolen hebben, om hoofdzakelijk 25 hectare land in conversie uit te geven. Het voorgestelde bedrag ligt daarbij tussen de SRD 20.000 en SRD 40.000.

Mensen die zoveel hectare land in bezit hebben, kunnen dan voor een bepaald bedrag, hun grond in eigendom verkrijgen. Etnel vertelt voorts, dat we wel aan de toekomst moeten denken. “We weten dat olie straks een belangrijke rol in ons land zal vervullen, waarna alle terreinen in waarde zullen stijgen”, verduidelijkt Etnel. Volgens haar is er een artikel in de wet onroerend goed belasting opgenomen, dat stichtingen daarbij uitgesloten zijn voor het betalen van onroerend goed belasting. “Wanneer we kijken naar wat er tegenwoordig gebeurt, dan zien we dat mensen al hun onroerend goed in stichtingen onderbrengen, zodat ze eigenlijk geen onroerend goed belasting hoeven te betalen”, zei Etnel. Ze vraagt zich daarom af, hoe de staat zal verdienen als deze wet aangenomen wordt, en een ieder zijn grond in eigendom om kan zetten in een stichting.

Daarbij haalt Etnel aan, dit wel nadelig voor de staat zal uitvallen, omdat hij dan geen onroerend goed belasting meer zal ontvangen. Indien hij toch inkomsten wil genereren, zal de wet volgens Etnel veranderd moeten worden, waarbij er toch belasting zal moeten worden betaald. “ Grondconversie is een aspect dat we mee willen nemen, maar we moeten ook naar de boedelaspecten kijken die in ontwikkeling gebracht moeten worden”, benadrukt Etnel. Anders blijven we volgens haar ermee zitten, dat gronden jaar in jaar uit daar onbenut blijven staan, en niemand die er meer wat mee doet, omdat het een boedelprobleem is geworden. “Wij moeten als land, samenleving, maar ook als parlement kijken naar de beginselen van onze gronduitgiftebeleid, door zaken goed te organiseren”, aldus Etnel.