Video: NDP-sympathisanten overtuigd dat Bouterse niet in gevang zal belanden

Ex- president en hoofdverdachte in de decembermoorden, Desi Bouterse is vanmorgen na zijn aangetekend verzet, alsnog veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor moord op 15 vooraanstaande personen in de Surinaamse gemeenschap op 8 december 1982. Bouterse en zijn raadsman Irvin Kanhai waren niet persoonlijk aanwezig tijdens de zitting. De Krijgsraad onder leiding van president Cynthia Valstein-Montnor kwam tot het wettige en overtuigend bewijs voor moord. Hiermee is het verstekvonnis door de Krijgsraad bevestigd. Er is tot nu toe geen gevangenneming gelast door de Krijgsraad. De ex-legerleider werd op 29 november 2019 bij verstek al veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Na zijn verstekvonnis tekende zijn advocaat Kanhai verzet aan op 2 december 2019. Tijdens de zitting vanochtend verzamelde nabij de Roseveltkade een groep sympathisanten die ervan overtuigd is, dat Bouterse niet veroordeeld zou worden en ook niet in het gevang zal kunnen belanden, zie filmpje.