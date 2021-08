Nieuwe CLO-voorzitter met de dood bedreigd

De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), heeft gisteren in het KOB-centrum verkiezingen gehouden. Michael Miskin werd bij enkele kandidaatstelling als nieuwe voorzitter gekozen. ‘’Er was slecht één kandidatenlijst ingediend”, zegt Miskin in het radioprogramma ABC Aktueel. De scheidende voorzitter Ronald Hooghart, had geen lijst ingediend.

Het nieuwe bestuur zal volgens Miskin, binnenkort aan de regering en de vakbeweging kenbaar gemaakt worden. ‘’De verkiezingen zijn in het KOB-centrum gehouden om confrontatie met meneer Hooghart te voorkomen. Al onze vergaderingen worden in KOB gehouden.” Naast de gehouden verkiezingen, zegt Miskin, dat hij meerdere malen door Hooghart met de dood is bedreigd. Volgens Miskin, heeft Hooghart vaker gezegd, hem te zullen doodschieten.

Intussen heeft Miskin aangifte tegen Hooghart gedaan. ‘’Ik heb geen extra veiligheid gevraagd, maar omdat we rekening met alles houden, heb ik wel aangifte gedaan. We hebben natuurlijk eerst met mensen gesproken die bereid zullen zijn bij de politie verklaringen te doen. De uitspraken met betrekking tot de doodsbedreiging zijn niet alleen tijdens een vergadering van Ravaksur gedaan, maar ook binnen de media”, aldus Miskin.