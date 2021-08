Bouterse wordt mogelijk 30 augustus veroordeeld

De verzetzaak van de hoofdverdachte in het 8 Decemberstrafproces, ex-president en NDP-voorzitter Desiré Bouterse, zal maandag 30 augustus plaatvinden. Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, zegt dat er mogelijk meteen een uitspraak van de Krijgsraad zal volgen, waarna hoogstwaarschijnlijk de gevangenneming van Bouterse gelast wordt. De behandeling ter terechtzitting wordt ook op maandag afgesloten. Maandag kan de rechter eveneens vonnis wijzen of een datum bekendmaken waarop vonnis wordt gewezen. Essed zegt, dat het helemaal van het besluit van de rechter zal afhangen wanneer gevangenneming gelast wordt. Hij verwacht wel, dat Bouterse aanwezig is op de zitting. De rechter had tijdens de vorige zitting niet expliciet aangegeven, dat Bouterse aanwezig moet zijn.

‘’Het is mogelijk, dat de Krijgsraad direct vonnis wijst, omdat eigenlijk niet een nieuw vonnis moet komen. Alle partijen hebben vastgehouden aan hun eerder ingenomen standpunt, geen van de partijen had behoefte getuigen te horen. De verdachte had gebruik van zijn zwijgrecht gemaakt.‘’ Indien Bouterse maandag aanstaande niet verschijnt, dan bestaat volgens Essed de mogelijkheid, dat de Krijgsraad zijn verzet vervallen verklaart.

Essed zegt, dat de mogelijkheid ook bestaat dat Bouterse uitstel krijgt. ‘’Het is duidelijk, dat de aanhouding van Bouterse niet een eenvoudige beslissing is. Het is een zwaarwichtige beslissing. Ik wil ook niet in de beoordeling treden. En stel dat hij als het vonnis gewezen is, hoger beroep aantekent, betekent niet dat hij daarom niet aangehouden mag worden. Ook al teken je tien keer hoger beroep, het hoger beroep heeft niet als rechtsgevolg dat men jou niet kan of mag aanhouden”, aldus Essed.