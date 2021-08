Containercrisis leidt tot prijsexplosie

Meer dan een jaar na het begin van de covid-crisis, bereikte de prijs van zeevracht tussen Oost-Azië en Europa deze maand, stijgingen van meer dan 500 procent. Ook beginnen onderbrekingen bij de levering van goederen, het dagelijks leven van de consument te beïnvloeden. Zo voorspellen experts in de logistieke sector de komst van een containercrisis, een onderwerp waarover veel visies bestaan ​​over de oorzaken, maar er is slechts één onvermijdelijk feit: zeevervoer wordt steeds duurder en deadlines voor leveringen onregelmatiger. Met steeds grotere negatieve gevolgen voor de wereldhandel, waaronder de verstoring van de levering van producten en materialen.

De kosten bijvoorbeeld om een container van Shanghai in China naar Rotterdam te verschepen, zijn momenteel tot een nieuwe recordhoogte gestegen. Vervoerders vragen op dit moment gemiddeld 13.787 dollar (11.721 euro) per container tussen de Chinese en Nederlandse havenstad.

“Dat is meer dan het zevenvoudige van de prijzen die een jaar geleden nog golden”, berekende de Britse zeevaartconsultant Drewry.

Veel sectoren ondervinden al maandenlang last van de explosief gestegen transportkosten. Er is grote schaarste aan containers en containerschepen op belangrijke zeeroutes, nu het economisch herstel na de coronapandemie sneller doorzet dan verwacht. Ook ontstaan er hoge concentraties van containers in havens door de drukte en waren Chinese terminals tijdelijk gesloten door lokale corona-uitbraken.

Daarnaast speelt dat er na de pandemie veel meer vervoerd wordt vanuit Azië naar het westen in plaats van andersom, waardoor in het oosten te weinig containers terug werden geleverd. Zo kost het vervoer van een container van Rotterdam naar Shanghai ‘slechts’ 1.651 dollar, wat overigens nog altijd 35 procent meer is dan een jaar geleden.

Winkelketen Action waarschuwde al voor hogere prijzen door de gestegen vervoerskosten en de tuincentra verwachten dat onder andere tuinmeubelen duurder worden. Economen van ING houden rekening met blijvend hoge containerkosten, zo schreven ze eerder deze zomer. Grote rederijen hebben weliswaar veel nieuwe containerschepen besteld, maar die worden pas over twee jaar opgeleverd. In de tussentijd blijft het daarom dringen om de beperkte containercapaciteit voor zeetransport.