Rijwet vanaf 1 januari 2027 gehandhaafd; elektrische voertuigen officieel erkend

De gewijzigde Rijwet 1971, de aangepaste Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en het gewijzigde Rijbesluit 1957, zullen vanaf 1 januari 2027 officieel worden gehandhaafd. De Nationale Assemblée keurde de wetswijzigingen op 14 mei goed, waarna de president de wetgeving op 1 juli 2026 bekrachtigde. Burgers krijgen tot het einde van dit jaar de tijd, zich aan de nieuwe regelgeving aan te passen.

Harish Monorath, minister van Justitie en Politie, maakte dit deze week bekend tijdens een activiteit van het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI).

Volgens de minister vormt de wetswijziging een belangrijke stap in de modernisering van de Surinaamse verkeerswetgeving.

Met de nieuwe wetgeving worden elektrische voertuigen en elektrisch ondersteunde vervoermiddelen, voor het eerst officieel opgenomen in de Surinaamse verkeerswet. Hierdoor gelden voor deze voertuigen dezelfde verkeers- en verzekeringsverplichtingen, als voor reguliere motorvoertuigen.

Om de uitvoering van de wet verder vorm te geven, is een commissie ingesteld die de aanvullende regelgeving, zal uitwerken. Deze zal onder meer richtlijnen opstellen voor technische eisen, toelating en registratie van voertuigen, verzekeringsplicht, het dragen van veiligheidshelmen, de minimumleeftijd van bestuurders, rijbewijscategorieën en de wijze van handhaving.

De regering hanteert een overgangsperiode van zes maanden, zodat burgers zich kunnen voorbereiden op de nieuwe regels. Vanaf 1 januari 2027 zullen overtredingen worden aangepakt. Personen die zich niet aan de voorschriften houden, kunnen worden beboet, aangehouden of de toegang tot het verkeer worden ontzegd. Daarmee wil de overheid zorgen voor een veilige en duidelijke integratie van elektrische voertuigen in het Surinaamse verkeer.