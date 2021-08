Medewerkers SWM kloppen wederom aan bij VP

Medewerkers van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) begaven zich wederom naar het Kabinet van de Vicepresident. Middels het indienen van een petitie op donderdag 26 augustus 2021, vroegen ze dit keer de aandacht van vicepresident (VP) Ronnie Brunswijk. Eerder, op vrijdag 20 augustus, brachten zij een spontaan bezoek aan de VP. De groep vroeg naar zijn interventie in de gerezen problemen tussen hen en de bond. De VP hield ze voor dat het een intern probleem betrof, doch beloofde de directeur van de SWM, Marlon Oosterling, te benaderen om te vragen dat voor de stakingsdagen het ‘no work no pay’ principe, niet op de stakende werknemers zou worden toegepast. Ook zou hij aan Oosterling de kwestie voorleggen van de nieuwe en oude bond. Als deze kwestie in orde komt, kunnen de cao-onderhandelingen starten. De SWM-medewerkers hadden dit keer hun grieven vervat in een petitie die voorgelezen werd door Olf Graciële. De VP hield hen voor dat door het ontbreken van een contactnummer, hij niet met hen heeft kunnen terugkoppelen over het door hem gevoerde gesprek met de SWM-directeur. Bij het vorige gesprek met de werknemers was duidelijk overeengekomen dat de staking zou worden opgeschort. ‘’Echter is er weer gestaakt en als je niet werkt, krijg je geen betaling’’, zei de VP. Ter plekke belde de VP met directeur Oosterling. Besloten werd het gesprek binnen een uur voort te zetten in het DNA-gebouw. De contactpersoon zal op de hoogte gesteld worden van de uitkomst van dit gesprek, aldus het Directoraat Volkscommunicatie (DVC) in een persbericht.