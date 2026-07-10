Surinaamse olie en betere verbindingen bieden kansen voor Frans-Guyana

De economische toekomst van Suriname en Frans-Guyana ligt volgens de voorzitter van de Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), Gabriel Serville, in een intensievere regionale samenwerking. In een uitgebreid interview met de Franse journalist Eric Gernez, pleit hij voor meer gezamenlijke projecten op het gebied van energie, transport, infrastructuur en handel. Tegelijkertijd uit Serville kritiek op de terughoudende houding van de Franse staat, die volgens hem, de regionale integratie te vaak afremt.

Serville ziet vooral mogelijkheden in de opkomende olie-industrie van Suriname. Wanneer Suriname erin slaagt een eigen raffinagecapaciteit te ontwikkelen, zou het volgens hem, logisch zijn te onderzoeken of Frans-Guyana zich deels vanuit het buurland kan bevoorraden. Hij erkent dat Europese brandstofnormen momenteel een uitdaging vormen, maar sluit niet uit dat technologische ontwikkelingen in de toekomst een oplossing kunnen bieden. ‘’Regionale brandstofvoorziening verdient daarom serieuze studie’’, stelt Serville. Hij vraagt zich ook af, waarom een eerder opgesteld rapport over de regionale brandstofvoorziening, nooit openbaar is gemaakt. Hij benadrukt dat hij opdracht heeft gegeven, het document beschikbaar te stellen aan iedereen die daarom verzoekt.

“Er is geen enkele reden om informatie achter te houden”, aldus Serville.

Betere verbindingen noodzakelijk

De gebrekkige verbinding tussen Suriname en Frans-Guyana vormt volgens Serville, nog altijd een belangrijke belemmering voor economische ontwikkeling. Hij pleit daarom voor een permanente oeververbinding over de Marowijnerivier. Hoewel een brug tussen Albina en Saint-Laurent-du-Maroni volgens hem technisch ingewikkeld kan zijn, ziet hij bij Apatou, richting Saut Hermina, wel mogelijkheden voor een brugverbinding. Een dergelijke verbinding zou een einde maken aan de voortdurende problemen met de veerdienst en bovendien uitstekend aansluiten op een toekomstige trans-Amazonische corridor die Brazilië, Frans-Guyana, Suriname, Guyana en uiteindelijk Venezuela met elkaar verbindt.

De langverwachte rechtstreekse luchtverbinding tussen Paramaribo en Cayenne blijft volgens Serville, ook een prioriteit. Hij zou graag zien dat Surinam Airways opnieuw op Frans-Guyana vliegt, maar wijst erop dat daarvoor nog verschillende goedkeuringen van de Franse luchtvaartautoriteiten nodig zijn.

Daarnaast ziet hij voor Frans-Guyana een rol als regionaal luchtvaartknooppunt voor reizigers uit Suriname, Guyana en Brazilië die via Cayenne naar Europa willen reizen.

Meer regionale autonomie

Serville onderstreept dat Frans-Guyana zich steeds sterker richt op regionale samenwerking. De recente toetreding tot de CARICOM noemt hij historisch. De volgende stap moet volgens hem, het lidmaatschap worden van de Organisatie voor Amazonesamenwerking (OTCA). Volgens Serville verandert ook de Franse visie op autonomie van de overzeese gebieden langzaam. Hij verwijst daarbij naar de ontwikkelingen rond Corsica en hoopt dat ook Frans-Guyana meer ruimte krijgt om zelfstandig economische en regionale beslissingen te nemen.

Kritiek op goudbeleid

Over de goudsector is Serville kritisch. Volgens hem heeft het Franse beleid tegen illegale goudwinning de afgelopen jaren onvoldoende resultaat opgeleverd. Jaarlijks verdwijnen er volgens hem, miljarden euro’s aan goud uit Frans-Guyana, zonder dat de staat daar voldoende grip op krijgt. Serville verduidelijkt dat hij niet tegen industriële goudwinning is, mits projecten voldoen aan strenge milieuvoorwaarden, werkgelegenheid creëren en lokale jongeren opleiden. Daarbij verwijst hij ook naar de ontwikkelingen rond het Antino-project in Suriname, dat mogelijk uitgroeit tot een van de grootste goudprojecten in de regio.

Pleidooi voor regionale integratie

Over de economische toekomst van Frans-Guyana zegt Serville, dat die niet uitsluitend ligt in de relatie met Frankrijk, maar ook in een nauwere samenwerking met de buurlanden Suriname, Guyana en Brazilië. ‘’Grensoverschrijdende handel, transport, energievoorziening en infrastructuur moeten niet langer als afzonderlijke dossiers worden behandeld, maar als gezamenlijke bouwstenen voor de ontwikkeling van de gehele Guiana Shield-regio’’, benadrukt hij.

Bron: www.franceguyane.fr