Malani-veerboot moet in 2027 grensverbinding tussen Suriname en Frans-Guyana versterken

De nieuwe Malani-veerboot moet in maart 2027 operationeel zijn en daarmee de grensverbinding tussen Suriname en Frans-Guyana verbeteren. Dat heeft Gabriel Serville, voorzitter van de Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), bevestigd tijdens een exclusief interview met het Franse medium France-Guyane. Volgens Serville blijft 2027 de doelstelling, maar hij erkent dat het project met verschillende uitdagingen kampt. “Toen ik in 2021 arriveerde, was alles al in gang gezet. Maar één essentieel element was onvoldoende voorbereid: de aanlegvoorzieningen voor de nieuwe veerboot”, verklaarde Serville.

De Malani is aanzienlijk groter dan de huidige La Gabrielle en vereist daarom aangepaste infrastructuur aan de grensovergang tussen Albina en Saint-Laurent-du-Maroni. De voorbereidingen voor de aanlegplaatsen hebben volgens Serville voor vertraging gezorgd, waardoor de ingebruikname van de nieuwe veerboot meer tijd vraagt dan aanvankelijk verwacht.

De CTG wil de Malani zo snel mogelijk operationeel krijgen, maar Serville ziet het beheer van de internationale veerdienst uiteindelijk liever terug bij de Franse staat. “Internationaal vervoer behoort volgens mij tot een staatsbevoegdheid.

Ik wil tegen de staat zeggen: deze verantwoordelijkheid is van u, ik geef deze terug”, aldus de CTG-voorzitter.

Volgens Serville heeft de CTG niet de ambitie om zelf een veerdienst te exploiteren. Hij ziet meer mogelijkheden in samenwerking met een gespecialiseerde private exploitant via een openbare dienstverleningsovereenkomst. “Er zijn gespecialiseerde bedrijven die deze kennis hebben”, benadrukte hij.

De verbinding tussen Albina en Saint-Laurent-du-Maroni is een belangrijke schakel voor personen- en goederenverkeer tussen Suriname en Frans-Guyana. De huidige veerverbinding kampt al geruime tijd met problemen door verouderd materieel en technische storingen. De komst van de grotere Malani moet zorgen voor een modernere, efficiëntere en betrouwbaardere grensverbinding.