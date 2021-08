PAHO lanceert samenwerkingsplatform om productie covid-vaccins te stimuleren

Washington, D.C., 25 augustus 2021 (PAHO) – De directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Carissa F. Etienne, zei dat het ernstige tekort aan COVID-19-vaccins in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, een “wake-up call” is voor een grotere regionale productie van vaccins en kondigde de start aan van een nieuw platform om dat doel te bereiken.

“Deze week zal PAHO een platform lanceren om de regionale inspanningen voor de productie van vaccins te stimuleren, te beginnen met de eerste van een reeks bijeenkomsten om een grotere coördinatie tussen de landen te bevorderen en partners uit zowel de openbare als de particuliere sector aan te trekken om dit idee in werkelijkheid om te zetten”, zei dr. Etienne tijdens haar wekelijkse persconferentie.

‘’De beperkte productie en de ongelijke verdeling van vaccins in de regio vormen een zeer groot risico voor de volksgezondheid’’, zei dr. Etienne. ‘’Afhankelijkheid van invoer maakt Latijns-Amerika en het Caribisch gebied kwetsbaarder’’, voegde zij eraan toe. “Onze regio importeert tien keer meer geneesmiddelen dan we produceren.”

“Ik ben van mening dat de huidige COVID-19-vaccinatiecrisis ons wakker moet schudden en ons ertoe moet aanzetten de regionale productie van geneesmiddelen uit te breiden, zodat we zelf het heft in handen kunnen nemen bij onze reactie op een pandemie”, vervolgde ze. Op 27 augustus zullen leiders van mondiale financiële instellingen, regeringen en volksgezondheidsinstanties bijeenkomen om het platform te bespreken, dat onderzoek zal bevorderen en de ontwikkeling en productie van gezondheidstechnologieën zal stimuleren.

Dr. Etienne merkte op dat “PAHO reeds het voortouw neemt bij initiatieven om onze afhankelijkheid van de invoer van farmaceutische producten te helpen verminderen”. PAHO werkt samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en partners om de zeer doeltreffende mRNA-vaccintechnologie naar de regio te brengen. ‘’Tot dusver hebben meer dan 30 openbare en particuliere bedrijven en instellingen te kennen gegeven dat zij aan de technologieoverdracht wensen deel te nemen en PAHO is bezig met het identificeren van de meest veelbelovende voorstellen”, zei ze.

Het doel is gebruik te maken van bestaande productiecapaciteiten die kunnen bijdragen tot de vervaardiging van mRNA-vaccins op het Pan-Amerikaanse continent. Het principe is dat de fabricage ten goede moet komen aan de hele regio, met een regionale farmaceutische productie en distributie van de vaccins door het Revolving Fund van PAHO naar alle landen.

Slechts ongeveer 23 procent van de mensen in de regio is volledig gevaccineerd, en in veel landen is de dekking nog veel lager. “Net zoals de fabrikanten zich snel hebben aangepast om een deel van de PBM’s en beademingsapparatuur te produceren die onze regio eerder in de pandemie nodig had, moeten we dezelfde geest van samenwerking aan de dag leggen bij de productie van vaccins in de regio”, zei ze.

Dr. Etienne merkte op dat investeringen van cruciaal belang zijn en zei dat de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de Wereldbank en andere partners de wens hebben geuit om de regio te helpen haar farmaceutische productie uit te breiden. “De waarden van Pan-Amerikanisme en solidariteit in de regio kunnen ons helpen de farmaceutische productie te versterken”, zei zij. “De investeringen die we vandaag doen, zullen ons niet alleen helpen deze pandemie sneller door te komen, maar zullen ook de basis leggen om toekomstige gezondheidscrises aan te pakken, dus we hebben geen tijd te verliezen.”

Over de crisis in Haïti na de aardbeving van 14 augustus, zei dr. Etienne: “PAHO gaat door met de distributie van de broodnodige medische voorraden en werkt nauw samen met het ministerie en de noodhulpteams ter plaatse. We coördineren ook met het ministerie van Volksgezondheid over de inzet van medische noodteams. Tot nu toe zijn zeven van deze teams ingezet, vier andere zullen arriveren en weer andere staan stand-by.’’

Dr. Etienne ging ook in op het dodelijke traject van de pandemie en meldde meer dan 1,5 miljoen nieuwe gevallen en bijna 20.000 COVID-19-gerelateerde sterfgevallen in de Pan-Amerikaanse regio in de afgelopen week.

De Verenigde Staten, Mexico en Brazilië meldden het grootste aantal gevallen. Veel Centraal-Amerikaanse landen, waaronder Belize, Guatemala en Honduras, hebben te maken met een toename van COVID-19-infecties. Jamaica, Puerto Rico en kleinere Caribische eilanden zoals Saint Vincent en de Grenadines en Dominica, hebben een sterke stijging van het aantal nieuwe infecties en sterfgevallen gemeld. “En hoewel het aantal ziekenhuisopnames in een groot deel van Zuid-Amerika blijft dalen, blijven de infecties hoog, dus we dringen er bij de landen op aan om op de hoogte te blijven van nieuwe uitbraken”, aldus dr. Etienne.