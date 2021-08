Bordo minder actief in politiek

De ondervoorzitter van de politieke partij Abop, Joel Martinus alias ‘Bordo’, zal vanaf volgende week een stap terug doen in de politiek. Volgens hem is het besluit nog niet genomen om uit Abop te stappen of dat hij zich tijdelijk zal terugtrekken. “Ik moet tijd maken voor mezelf. Ik ben sinds 2015 actief bezig in de politiek en mijn gezondheid gaat eraan. Verder heb ik geen tijd voor mijn gezin, maar het zijn juist die mensen die haar voor je staan wanneer je ziek bent”, aldus de ondervoorzitter.

Volgens hem is hij ook niet tevreden over de wijze waarop zaken nu gaan in het land. “Ik ben niet de president of de vicepresident, dus heb ik ook geen enkele zeggenschap in de regering.

Maar wanneer de gemeenschap praat, dan lijkt het erop, alsof het mijn schuld is, dat de prijzen omhoog gaan. Ik snap de bevolking wel, want ik heb veel beloofd, maar de president heeft ook beloofd. En tot nu toe is hij de persoon, die bepaalt wat er gebeurt en wat er in het land gebeurt. Daar het niet goed is voor mijn gezondheid, doe ik een stap terug”, aldus Bordo.

De ondervoorzitter is voorts van mening dat de regering de mensen die protesteren tegen haar beleid niet moeten tegenhouden. “Het feit dat mensen protesteren wil zeggen, dat iets voor hen niet goed gaat. Toen de vorige regering het niet goed deed kwam de men ook op straat. Wanneer je niet wilt dat mensen protesteren bestuur het land dan beter, dan heeft men geen reden op straat te komen. Het volk is niet dom, het weet, dat het niet door deze regering komt, maar we moeten het niet nog zwaarder maken voor de mensen”, aldus Bordo.