R-getal bereikt hoog niveau van 1.26

Twee covid-patiënten zijn in het afgelopen etmaal overleden. Deze maand hebben al 50 personen de strijd tegen deze zeer besmettelijke ziekte verloren. In Suriname zijn tot nog toe 699 personen overleden aan COVID-19. 132 personen werden positief getest op het coronavirus. Er zijn 281 swabs afgenomen, waarvan 149 negatief waren. Van de geteste mensen was 47 procent positief. Dit cijfer is naar verluidt, drastisch de lucht ingegaan. Het is wél zo, dat er veel minder mensen zijn getest in de afgelopen dagen. Op diverse Intensive Care Units, worden 14 zieken behandeld. In de zorginstellingen zijn 71 patiënten opgenomen. 975 geïnfecteerden verkeren in thuisisolatie. 62 personen zijn genezen verklaard.

Suriname is op 23 februari 2021 gestart met het massaal vaccineren. Tot op heden zijn al bijkans 240.000 doses aan vaccins toegediend.

Vanaf de komende week, mogen mensen ook kiezen voor Pfizer. Pfizer is overigens het vaccin, dat als eerste goedgekeurd is door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, doet wederom een dringend beroep op de samenleving, zich te beschermen door middel van vaccinatie. Volgens de bewindsman, is de COVID-19-situatie grimmiger geworden. Het reproductiegetal (R) is de afgelopen tijd gestegen en bedraagt nu 1,26. Dit meldde de Communicatie Dienst van Suriname (CDS). Dit reproductiegetal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Het besmettingspercentage blijft schommelen tussen de 20% en 30%. Ook is het gemiddeld aantal besmette personen dat per dag 70 was, nu al opgelopen tot gemiddeld 100 per dag. Voor de bewindsman reden te meer om de samenleving erop te attenderen, waakzaam te blijven en zich te beschermen.