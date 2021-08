Pfizer krijgt volledige goedkeuring van FDA

Het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin kreeg maandag volledige goedkeuring van de Food and Drug Administration, waardoor waarschijnlijk de deur wordt geopend voor meer werkgevers om van hun personeel te eisen dat het zich laat vaccineren tegen COVID-19. Hoewel bedrijven als Google, Facebook, Tyson Foods en Netflix hebben aangekondigd dat werknemers op hun werkplek moeten worden gevaccineerd, hebben veel bedrijven gewacht op een officieel woord van de FDA, waarschijnlijk om rechtszaken af te weren.

Dr. Vivek Murthy zei dat de goedkeuring twee belangrijke doelen zou kunnen dienen: werkgevers overtuigen om vaccinatie een vereiste te maken voor hun werknemers – en in sommige gevallen hun klanten – en Amerikanen aansporen om zich te laten vaccineren. “Voor bedrijven en universiteiten die hebben nagedacht over het invoeren van vaccinvereisten om veiligere ruimtes te creëren waar mensen kunnen werken en leren, denk ik dat deze stap van de FDA hen daadwerkelijk zal helpen om verder te gaan met dat soort plannen”, vertelde Murthy zondag aan CNN.

Het vaccin werd tot vorige week gebruikt onder een noodtoestemming, maar de volledige goedkeuring zal naar verwachting leiden tot een golf van inentingsmandaten. New York City vereist dat veel middelbare schoolatleten worden gevaccineerd. FDA dringt aan op de goedkeuring van het covid-vaccin met twee doses van Pfizer-BioNTech op maandag, waardoor een eerdere tijdlijn voor het verlenen van vergunningen voor de injectie verder wordt versneld, volgens mensen die bekend zijn met de planning van het bureau.

Toezichthouders werkten eraan om het proces tegen vrijdag af te ronden, maar waren nog bezig met een aanzienlijke hoeveelheid papierwerk en onderhandelingen met het bedrijf. De mensen die bekend waren met de planning doch niet bevoegd waren om in het openbaar erover te spreken, waarschuwden dat de goedkeuring na maandag zou kunnen verschuiven als sommige onderdelen van de beoordeling meer tijd nodig hebben.

De goedkeuring zal naar verwachting, de weg vrijmaken voor een reeks vaccinatievereisten door openbare en particuliere organisaties die wachten op definitieve regelgevende maatregelen voordat ze mandaten in werking stelden. Federale en staatsgezondheidsfunctionarissen hopen ook dat een goedgekeurd vaccin de belangstelling zal wekken van sommige Amerikanen die aarzelden om er een te nemen die alleen was goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen, een fenomeen dat door recente peilingen werd gesuggereerd. Van sommige universiteiten en ziekenhuizen wordt verwacht dat ze inenting verplicht stellen zodra een vaccin volledig is goedgekeurd. Het Pentagon zei deze maand dat het van plan was om covid-vaccinaties verplicht te stellen voor de 1,3 miljoen actieve troepen van het land “niet later” dan midden volgende maand, of eerder als de FDA eerder handelt.

De goedkeuring kan tot gevolg hebben dat een derde dosis van Pfizer-BioNTech als booster-injectie, eveneens goedgekeurd wordt. De Biden-administratie heeft woensdag aangekondigd dat volledig gevaccineerde volwassenen zich moeten voorbereiden op het krijgen van booster-shots acht maanden nadat ze hun tweede dosis hebben ontvangen, te beginnen op 20 september. Pfizer zal naar verwachting, klaar zijn met het indienen van gegevens waaruit blijkt dat een derde injectie volgende week veilig en effectief is. De FDA heeft vorige week zijn autorisaties voor de vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna bijgewerkt om derde doses mogelijk te maken voor sommige immuungecompromitteerde mensen, een beslissing die wordt ondersteund door de Centers for Disease Control and Prevention. Regelgevers beoordelen de aanvraag van Moderna voor volledige goedkeuring voor zijn coronavirusvaccin nog steeds en een beslissing zou minstens enkele weken na die voor Pfizer-BioNTech kunnen komen. Moderna is van plan om haar gegevens in te dienen ter ondersteuning van een booster-injectie in september.

